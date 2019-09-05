«Лаборатории Касперского» отказали в иске об интеллектуальных правах к бывшим сотрудникам

Арбитражный суд Москвы отклонил иск «Лаборатория Касперского» к разработчику софта «Киберсекьюрити Солюшнс», который был создан ее бывшими сотрудниками, следует из карточки дела. «В иске отказать полностью»,— говорится в сообщении. Решение было принято 30 августа.

Компания подала иск в мае этого года. По мнению «Лаборатории Касперского», основатели «Киберсекьюрити Солюшнс» на момент ее регистрации в 2018 году были действующими сотрудниками организации. После увольнения они использовали эту компанию для продажи софта, в котором «с большой долей вероятности использовались результаты интеллектуальной деятельности права на которые принадлежат истцу».

В «Лаборатории Касперского» заявили, что компания, возможно, подаст апелляцию. «Мы полагаем, суд оставил без удовлетворения исковые требования "Лаборатории Касперского" в связи с тем, что споры по интеллектуальной собственности, особенно в области информационных технологий, являются по своему характеру очень сложными <…> Более того, сегодня в судах очень большая загрузка, поэтому разбирательства ограничены по времени, что вызывает сложности для погружения во все аспекты дела», — сообщили RNS в пресс-службе компании.

Подробнее о сути иска читайте в материале “Ъ” «"Лаборатория Касперского" узнала свой код».