Иран ответил на санкции Вашингтона

Тегеран объявил об очередном этапе сокращения своих обязательств по ядерной сделке. Об этом поздно вечером в среду объявил президент Ирана Хасан Роухани. До последнего момента оставалась надежда, что Тегеран передумает. Однако после того, как США ввели новые антииранские санкции, стало ясно, что Иран не пойдет на уступки, которые будут восприняты как проявление слабости.

«Поскольку мы не достигли желаемых результатов, третий шаг предпримем послезавтра (6 сентября)»,— процитировало слова президента Роухани иранское агентство IRNA. По его словам, Тегеран намерен снять все ограничения с ведения научно-исследовательских работ по центрифугам. Напомним, что в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) Иран обязался установить ограничение на исследования, технологии и материалы, которые могут быть использованы для создания ядерного оружия. Однако в мае, спустя год после выхода США из СВПД и возвращения американских санкций в отношении Тегерана, Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств по ядерной сделке. При этом иранцы апеллировали к Евросоюзу, от которого ждали продолжения активного экономического сотрудничества вопреки американским санкциям. И именно ЕС был адресован ультиматум Тегерана: или вы находите решение проблемы, или мы постепенно двигаемся к выходу из СВПД.

Основное требование Тегерана — гарантия экспорта нефти и получение доходов от ее продажи.

Накануне истечения срока второго этапа иранского ультиматума Европе Париж предложил компромиссный план. Еще утром в среду и президент Роухани, и иранские дипломаты дали понять, что вряд ли договоренности с Евросоюзом будут достигнуты в ближайшие дни, но отмечали позитивные подвижки на переговорах. По словам Хасана Роухани, Иран и ЕС разрешили 17 из 20 противоречий. Вечером, объявляя о новом этапе по сокращению обязательств в рамках СВПД, президент Ирана дал ЕС еще два месяца на то, чтобы выйти на договоренности с Тегераном. Со своей стороны, Париж обещал сделать все возможное для снятия напряженности вокруг иранской ядерной программы. «Очевидно, что отсутствие новых нарушений ядерной сделки и возврат к полному соблюдения договора — основные цели в этом процессе»,— заявили в МИД Франции.

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При этом сообщения о содержании ирано-французских переговоров очень противоречивы. В среду заместитель иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, который последние дни вел активные переговоры с Парижем, заявил, что Тегеран вернется к полному соблюдению СВПД при условии получения кредита в размере $15 млрд в течение четырех месяцев. Он пояснил, что Европа должна начать покупать иранскую нефть или предоставить Тегерану эквивалент в виде кредитной линии, которая будет обеспечена нефтяными поставками. Еще в понедельник иранские СМИ сообщили, что последнее предложение Парижа как раз и заключается в выделении такой кредитной линии. Однако по мнению экспертов, Франция и другие страны Евросоюза никогда бы не пошли на такой шаг, без согласия США. По данным иранского телеканала «Пресс ТВ», Париж так и не смог убедить Вашингтон принять свой план. Впрочем, тот же телеканал буквально через пару часов после заявлений Аббаса Арагчи утверждал, Тегеран «решительно отверг» предложение Франции о выделении кредитной линии.

Противоречивые заявления поступали в среду и от американской стороны. Постпред США при ЕС Гордон Сондленд сообщил, что американская администрация изучает французскую идею. Спустя несколько часов спецпредставитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук заявил журналистам, что в Вашингтоне не могут выразить свое мнение по поводу планов Парижа, так как никакого конкретного предложения нет. При этом США продемонстрировали неизменность своего курса на ужесточение санкций в отношении Тегерана.

Объявленные в среду санкции направлены на прекращение продажи иранской нефти в обход американских санкций.

В новый санкционный список включены девять физических лиц (граждане Ирана, ОАЭ, Индии и Ливана), 16 компаний и 6 судов. Все они так или иначе связаны с транспортировкой иранской нефти. По словам господина Хука, за последние месяцы Иран использовал более десяти танкеров, чтобы перевезти свыше десяти миллионов тонн нефти. «Эти деньги зачастую шли на поддержку Асада. Выручка от продажи составила более полумиллиарда долларов», — рассказал он. Кроме того, США назначили награду в $15 млн за помощь в подрыве финансовых операций Корпуса стражей исламской революции (КСИР), внесенного Вашингтоном в список террористических группировок. «Впервые в истории США предлагают награду за информацию, которая подорвет финансовые операции государственной организации»,— подчеркнул спецпредставитель, отметив, что тем самым американские власти усиливают давление на Иран. В то же время, по словам дипломата, президент США Дональд Трамп открыт для предложений по урегулированию ситуации вокруг Ирана, выдвигаемых зарубежными союзниками Вашингтона.

Сам Дональд Трамп заявил журналистам в среду, что не нуждается в посредничестве президента Франции Эмманюэля Макрона. «Нам никто не нужен, чтобы иметь дело (с Ираном — “Ъ”), мы можем иметь дело напрямую, если захотим»,— сказал он журналистам. При этом господин Трамп не исключил встречи с Хасаном Роухани во время Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, если сложатся обстоятельства. По мнению президента США, предлагая сделку, иранцы заявляют о готовности к диалогу. Со своей стороны, иранские лидеры неоднократно заявляли, что не пойдут на переговоры с США пока они не отменят санкции. Подтверждая непреклонность, сразу после заявлений Вашингтона о новых мерах против Тегерана, президент Роухани, не дождавшись утра, объявил о третьем сокращении обязательств Ирана в рамках СВПД.

Тем не менее, опрошенные “Ъ” эксперты не исключают, что переговоры по тем или иным каналам все-таки идут: на этот раз Тегеран выбрал слишком мягкие отступления от СВПД.

«СВПД и так разрешал тестирование более совершенных типов центрифуг, но на первых этапах ограничивал его одиночными машинами, теперь Тегеран сможет тестировать их в каскадах»,— сказал “Ъ” эксперт ПИР-Центра Андрей Баклицкий.

Он пояснил, что поскольку Иран продолжает придерживаться ограничений СВПД по количеству и типу центрифуг, используемых для обогащения урана, «исследования не транслируются во что-то материальное пока эти ограничения остаются». «Прекратить эти исследования и вернуться к полному выполнению СВПД можно будет мгновенно. Но при этом руководство страны сможет утверждать, что наращивает научные и технические возможности Ирана, которые составляют национальную гордость, и отвечает на давление США»,— отметил эксперт.

Марианна Беленькая