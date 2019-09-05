Российские волейболистки не пробили потолок

Женская волейбольная сборная России повторила на нынешнем чемпионате Европы результат предыдущего, двухлетней давности, континентального первенства. Она вылетела в четвертьфинале, проиграв одному из фаворитов турнира — итальянской команде — в четырех сетах.

Этот четвертьфинал в польском городе Лодзь долго вроде бы опровергал представления о раскладе сил, наделявшем аутсайдерским статусом именно сборную России: ведь для нее четвертьфинал топ-турнира превратился в последнее время в потолок. Итальянки точно нервничали больше, а количество совершенных ими на старте ошибок зашкаливало за пределы допустимого для элитной команды: передачи в никуда, перебросы мяча через сетку вместо организации нормальной атаки… Сборная России, куда более собранная, этой фальшью с удовольствием пользовалась и отрывалась.

Впрочем, отрыв она быстро потеряла, когда итальянки выбросили вальяжность на свалку и взяли себя в руки. Дело в итоге дошло до «баланса», на котором все решили хорошая подача Ксении Парубец с кинжальным ударом по переходящему мячу от Ирины Воронковой, а также промах страшной итальянской забойщицы Паолы Эгону.

И во второй партии были отрезки, когда казалось, что сборная России соперниц обязательно превзойдет. В рамках этих отрезков она демонстрировала очень классный, очень современный волейбол — быстрый, с тонкими передачами от только что попавшей в основу связующей Татьяны Романовой, с цепкой игрой в защите, в том числе от вышедшей на замену Маргариты Курило, с поднятыми «мертвыми» мячами. Но дотерпеть до выигрыша на этот раз не удалось.

Не удалось до него дотерпеть и в следующей партии, в которой россиянки разбазарили преимущество в полдесятка очков, а на еще одном «балансе», имея сетболы, не сдюжили и дважды подряд залезли под итальянский блок.

Сценарий четвертой партии был похожим. Сборная Италии довольно далеко отпустила оппоненток, а потом пустилась в погоню. Погоня была успешной. Россиянок погубила почти традиционная уже серия ляпов на финише сета.

Алексей Доспехов