Вот и братиславно

Женская сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по волейболу. В воскресенье в Братиславе на старте play-off она обыграла бельгиек со счетом 3:1. Великолепный матч провела диагональная Наталия Гончарова, набравшая 30 очков. Теперь россиянкам предстоит в среду в польской Лодзи встретиться с одним из главных фаворитов турнира — сборной Италии.

Из-за того что сборная России проиграла Германии в ключевом матче на предварительном этапе чемпионата Европы и заняла в группе D второе место, уже в 1/8 финала ей достался соперник, на фоне которого она отнюдь не выглядела фаворитом. На этом турнире Бельгия также одержала четыре победы и уступила лишь одному из главных претендентов на золото — итальянской команде. На третьей позиции в группе B подопечные Герта ван де Брока оказались потому, что Польша сенсационно одолела тех же итальянок. Отметим, что бельгийка Бритт Херботс по итогам пяти матчей возглавила список лучших бомбардиров первенства с 109 очками. Для сравнения: признанный лидер российской атаки и звезда европейского волейбола Наталия Гончарова набрала 75 баллов. Причем Херботс еще активно участвует в приеме, так как выступает в амплуа доигровщицы. Добавим, что это была третья встреча команд в нынешнем сезоне: в Лиге наций на своей площадке в Кортрейке верх взяла Бельгия — 3:0, а уже у себя дома на Кубке губернатора Калининградской области успеха добилась Россия — 3:1.

Впрочем, сейчас у российских волейболисток тоже было в определенной степени преимущество своего поля, так как после окончания группового этапа они остались в Братиславе, а вот соперницам, базировавшимся в Лодзи, пришлось менять место дислокации и адаптироваться к новому залу. Формальные хозяйки арены сразу повели 3:1, но потом не забили три мяча подряд, а вскоре и вовсе отпустили Бельгию на шесть очков — 6:12. Наставнику сборной России Вадиму Панкову удалось быстро потушить пожар двумя заменами — связующей Евгении Старцевой на Татьяну Романову и доигровщицы Ирины Воронковой на Маргариту Курило. Та же Романова не только наладила игру, но и отлично подавала, с ходу отметившись тремя эйсами. Вообще, на подаче россиянки добыли в первом сете аж пять баллов. Плюс Гончарова явно превосходила в личном противостоянии Херботс и, как по-настоящему большой мастер, сделала результат в концовке 25:22.

Удивительно, но после упорной стартовой партии сборная России в следующей разгромила бельгиек — 25:15.

Команда Панкова на этом отрезке действовала практически безошибочно, тогда как оппонентки зачастую не могли даже толком ввести мяч. По-прежнему мало что получалось у Херботс, а Гончарова достигла отметки 16 очков. Все шло к тому, что матч ограничится тремя сетами, однако бельгийки не собирались сдаваться без боя. В какой-то момент они фактически наглухо закрыли небо российским нападающим. Когда дважды подряд «зачехлилась» Курило, Панков выпустил мощную Воронкову, но и она не сумела пробиться сквозь бельгийский блок и снова отправилась в запас. Девушки все-таки ликвидировали разницу «минус 4» и даже вырвались вперед, тем не менее третью партию они отдали — 21:25.

В четвертом сете опять завязалась борьба, несмотря на то что россиянки с первых розыгрышей захватили инициативу и создали шестиочковый отрыв. Отчаянно сражавшаяся за выживание в турнире Бельгия постепенно сокращала дистанцию, пока не подобралась на расстояние всего в одно очко. Очень важный мяч при счете 22:21 выиграла от рук блокирующих Курило, а затем Гончарова, выбившая в итоге 30 баллов, заработала тройной матчбол. Его сборная России реализовала уже без нервотрепки — 25:22 — и теперь в Лодзи встретится в четвертьфинале с очень сильными итальянками, разбившими в трех сетах словачек.

Александр Ильин