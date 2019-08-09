Сам себе сериал

Кажется, за последнее время не было ни одной конференции в медиасфере, где кто-нибудь не напомнил бы о необходимости инвестировать в контент. «Content is king, distribution is King Kong»,— перефразируют выступающие старую истину, подчеркивая, что контент становится залогом лояльности пользователей и основой будущих экосистем (последнее слово, как правило, произносится с придыханием). Новостей о вложениях компаний в производство кино или сериалов все больше. В этом году о готовности потратить до 1 млрд руб. на это направление сообщал онлайн-кинотеатр ivi, его конкурент Okko (входит в Rambler Group, куда инвестировал Сбербанк) заключил контракт на производство пакета сериалов. «Яндекс.Студия» с прошлого года выступает сопродюсером картин в разных жанрах. «Триколор» недавно заявил, что готов инвестировать в съемку сериалов и ведет переговоры со студиями. Места на старте этой гонки занимают даже сотовые операторы — отдельную структуру, которая, как ожидается, будет в том числе производить контент вместе с партнерами, создала МТС.

Стать «русским Netflix» становится мечтой многих крупных компаний, и она в принципе достижима независимо от профиля — так, сам Netflix изначально сдавал в прокат DVD, а HBO была традиционным телевещателем. Но производство контента не та сфера, где можно ждать гарантированных результатов от вливания больших ресурсов. Госденьги в киноиндустрии, по данным «Невафильм Research», позволили повысить долю российских фильмов в прокате до рекордных в новейшей истории 28% по итогам 2018 года, но, как подсчитали в апреле журналисты «Проекта», из 160 фильмов, профинансированных Фондом кино с 2012 по 2017 год, большинство провалились в прокате, а окупились только 19 фильмов.

Дело не только в государственном происхождении средств: например, море рекламных бюджетов, в которое окунулись блогеры на YouTube, оборачивается для них потерей доверия, а в то же время растет аудитория сервисов, в контент на которых изначально не вкладывалось вообще ничего, например TikTok, который в России уже смотрят 8 млн человек в месяц.

Компаниям, претендующим на серьезные позиции на рынке, нужно будет, как профильным киностудиям, выпускать по 8–12 оригинальных проектов в год. Мы рискуем оказаться в потоке фильмов и сериалов, которые сняты за большие деньги, но не выстрелили, а у компаний есть большие риски не отбить инвестиции и разочароваться. Хочется верить, что пришедшие на рынок ресурсы заодно хотя бы поддержат появление в отрасли новых талантов. Пока с этим есть проблемы: один из последних примеров — закрытие фонда поддержки молодых режиссеров «Пример интонации» Александра Сокурова из-за сложностей во взаимоотношениях с государством и недостатка инвестиций.