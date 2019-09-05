На ВЭФ изыскивают внутренние резервы

Первый день работы Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке среди прочего был посвящен обсуждению способов привлечения длинных и дешевых денег, а также работе широко представленных на Дальнем Востоке специальных режимов для инвесторов. При этом, в отличие от форумов прошлых лет, сейчас ажиотаж относительного возможного прихода крупных иностранных инвесторов в этот макрорегион заметно поутих — организаторы проектов в большей степени ориентируются на российские деньги.

Наращивание числа преференциальных режимов, создаваемых для привлечения инвесторов, привело к тому, что они уже нередко мешают друг другу. Такое несколько неожиданное развитие темы льгот стало в среду одной из тем обсуждения на ВЭФ. «Начинают конкурировать не резиденты между собой за возможность оказаться на той или иной площадке и работать в том или ином регионе, районе, территории, а начинают конкурировать между собой сами режимы. И нередко это приводит к тому, что уже имеющиеся льготы становятся еще более обширными»,— сказал в среду заместитель главы Минэкономики Вадим Живулин. По его словам, такая конкуренция «не всегда положительным образом» влияет на экономику предоставляющего льготы региона.

В Дальневосточном макрорегионе сейчас действуют 20 территорий опережающего развития (ТОР), есть режим свободного порта Владивосток (СПВ, распространен на 22 муниципалитета пяти регионов РФ), льготы ТОР можно получить и в моногородах. Резидентами этих зон, по данным Минвостокразвития, стали 236 компаний, осуществивших инвестиции на 440 млрд руб. (из них на режим свободного порта приходится 95 млрд руб.).

Всего же с 2013 года на Дальний Восток удалось привлечь более 600 млрд руб. частных инвестиций, из которых 80% были российскими, сообщил выступивший на ВЭФ вице-премьер Юрий Трутнев. Обсуждая возможные источники длинных и дешевых денег, участники форума на этот раз говорили не столько о привлечении прямых иностранных инвестиций, сколько о средствах российских и иностранных суверенных и пенсионных фондов, а также страховых компаний.

«Учитывая, что внешняя конъюнктура ухудшается, а портфельные инвестиции слишком волатильны, во вложениях в инфраструктуру мы больше полагаемся на суверенные фонды»,— поделился опытом министр планирования национального развития Индонезии Бамбан Броджонегоро. Он предложил расширить использование проектов государственно-частного партнерства — институциональные инвесторы могут входить в них при посредничестве инвестбанков. Впрочем, в России с ее законодательством направить в инфраструктурные проекты пенсионные деньги достаточно сложно, заметили на это представители бизнеса. Президент банка «Открытие» Михаил Задорнов отметил, что сейчас две трети финансирования инвестиций в РФ — это собственные средства компаний. «20–25% — это бюджет, и только 10% дает банковское финансирование. Примерно такая же структура была в Советском Союзе»,— заметил банкир. По его словам, банкам нужна определенность по части программы развития Дальнего Востока и нацпроектов.

Пока, по оценке рейтингового агентства АКРА, бюджетные средства остаются основным источником инвестиций на Дальнем Востоке. В промышленно неразвитых регионах округа они достигают половины общего объема, при этом уровень подушевых инвестиций отстает от общероссийского показателя. Исключение — Сахалин (75% всех прямых иностранных инвестиций в Дальневосточный округ), Магаданская область, Якутия и Чукотка, там при небольшом населении реализуются проекты по добыче полезных ископаемых. В свою очередь, в рейтинговом агентстве «Эксперт РА» отмечают, что проекты с иностранным участием в режимах ТОР и свободного порта запускаются медленно, пока в ТОР из заявленного 31 проекта работают только семь (с инвестициями в размере 7 млрд руб.), в СПВ из 51 проекта заработали десять (1,2 млрд руб.).

Татьяна Едовина, Владивосток