Острова останутся малонаселенными

Свежий пакет поправок к закону о «спецадминрайонах» (САР) на островах Русский (Владивосток) и Октябрьский (Калининград) будет посвящен в основном интересам владельцев морских и воздушных судов, объявило Минэкономики — кроме того, САР могут получить ограниченные возможности работать с криптовалютами. Следующими поправками в 2020 году может быть смягчен режим налогообложения дивидендов резидентов САР. Снятие же основных запретов на «островной» бизнес, в том числе банковский, даже не обсуждается — правительство готово к тому, что пока перерегистрация компаний в САР будет редкостью.

На сессии Восточного экономического форума (организатор — фонд «Росконгресс») представлены итоги первого года работы САР. Число новых резидентов территорий с особыми условиями работы для иностранных юрлиц, готовых на перерегистрацию (редомициляцию) на островах Русский и Октябрьский, не выглядит внушительным. В «убежищах» для российских по происхождению офшорных компаний, которым угрожают санкции, на сентябрь 2019 года зарегистрировано 12 юрлиц (десять на Октябрьском, два на Русском), и Минэкономики и Корпорация развития Дальнего Востока дают понять, что речь идет о редомициляции из разных юрисдикций структур Олега Дерипаски и акционера банка «Восточный» Артема Аветисяна. Говорить о значимом участии САР в «деофшоризации» не приходится.

Впрочем, заместитель главы Минэкономики Илья Торосов на ВЭФ подчеркнул: массовая перерегистрация в САР — не приоритет, хотя поправки в их режим готовятся. Так, в июле 2019 года Минэкономики опубликовало законопроект, разрешающий редомициляцию в САР из юрисдикций вне списков ФАТФ и Moneyval. Согласованный Минфином и Росфинмониторингом документ открывает возможность перерегистрации в САР компаний с Британских Виргинских Островов (BVI). Это популярный у бизнеса РФ офшор, но для основной массы компаний с BVI САР малополезны, хотя интересны компаниям, на которые зарегистрированы морские суда и самолеты. Теми же поправками («третьими» для Минэкономики) в САР могут быть обнулены НДС по авиатранспорту и авиакомпонентам и ставка налога на прибыль от продажи судов и авиалайнеров, а также создан открытый морской реестр на островах. Поправки же к Трудовому кодексу облегчат резидентам САР наем судовых команд: к началу 2020 года у островов может появиться «транспортная» составляющая. Прочие изменения некрупны: это, в частности, ограниченные возможности работы с криптовалютами, но лишь в режиме «песочницы», отмечает Минэкономики, подтверждая сохранение в САР «табу» на перерегистрацию компаний, созданных после 2017 года, и финансовую деятельность,— на запрете регистрации там банков категорически настаивает Банк России.

«Четвертый» пакет поправок к закону о САР важнее. На ВЭФ обсуждались две проблемы, отпугивающие от них бизнес РФ,— налогообложение «бумажных» курсовых разниц (компании САР отчитываются в рублях, а до редомициляции практически всегда имели кредиты в долларах и евро) и отсутствие льгот по налогу на прибыль при налогообложении дивидендов «у источника» — в общем случае действует стандартная ставка в 15% (на Кипре — 0%). До 2029 года ставка в 5% применима лишь к дивидендам публичных международных компаний, зарегистрированных в САР, но, пока их нет, идея считается экзотикой. В Минэкономики готовы обсуждать вопрос, несмотря на возражения Минфина, как и дальнейшую «точечную» настройку режима.

Отметим, в 2019 году множества резидентов на Русском и Октябрьском и не могло быть: по словам Галины Науменко из PwC, для компаний с Кипра редомициляция не может занимать менее полугода (срок финальной налоговой проверки после разрешения), а для популярных у крупного бизнеса РФ компаний из Нидерландов смена налогового резидентства может длиться и два года. Многие эксперты отмечают и «ассоциацию САР с санкциями» — работать в них опасаются не только из-за отсутствия опыта, но и из-за санкционных рисков. Пока в САР не появится несколько десятков резидентов, опровергающих угрозу, они, очевидно, останутся «бутиковым» режимом для крупного бизнеса, согласного на островные несовершенства из-за превосходящих их угроз. При этом на ВЭФ российские компании — в частности, «Газпромнефть» — предлагают расширить режим работы САР для филиалов иностранных компаний, имеющих внешние проекты, в том числе совместные. Но Белый дом еще не определился — пока его устраивает узкая специализация островов.

Дмитрий Бутрин, Владивосток