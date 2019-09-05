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Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ   |  купить фото

Острова останутся малонаселенными

Минэкономики намерено расширять возможности резидентов САР очень осторожно

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 2

Свежий пакет поправок к закону о «спецадминрайонах» (САР) на островах Русский (Владивосток) и Октябрьский (Калининград) будет посвящен в основном интересам владельцев морских и воздушных судов, объявило Минэкономики — кроме того, САР могут получить ограниченные возможности работать с криптовалютами. Следующими поправками в 2020 году может быть смягчен режим налогообложения дивидендов резидентов САР. Снятие же основных запретов на «островной» бизнес, в том числе банковский, даже не обсуждается — правительство готово к тому, что пока перерегистрация компаний в САР будет редкостью.


На сессии Восточного экономического форума (организатор — фонд «Росконгресс») представлены итоги первого года работы САР. Число новых резидентов территорий с особыми условиями работы для иностранных юрлиц, готовых на перерегистрацию (редомициляцию) на островах Русский и Октябрьский, не выглядит внушительным. В «убежищах» для российских по происхождению офшорных компаний, которым угрожают санкции, на сентябрь 2019 года зарегистрировано 12 юрлиц (десять на Октябрьском, два на Русском), и Минэкономики и Корпорация развития Дальнего Востока дают понять, что речь идет о редомициляции из разных юрисдикций структур Олега Дерипаски и акционера банка «Восточный» Артема Аветисяна. Говорить о значимом участии САР в «деофшоризации» не приходится.

Впрочем, заместитель главы Минэкономики Илья Торосов на ВЭФ подчеркнул: массовая перерегистрация в САР — не приоритет, хотя поправки в их режим готовятся. Так, в июле 2019 года Минэкономики опубликовало законопроект, разрешающий редомициляцию в САР из юрисдикций вне списков ФАТФ и Moneyval. Согласованный Минфином и Росфинмониторингом документ открывает возможность перерегистрации в САР компаний с Британских Виргинских Островов (BVI). Это популярный у бизнеса РФ офшор, но для основной массы компаний с BVI САР малополезны, хотя интересны компаниям, на которые зарегистрированы морские суда и самолеты. Теми же поправками («третьими» для Минэкономики) в САР могут быть обнулены НДС по авиатранспорту и авиакомпонентам и ставка налога на прибыль от продажи судов и авиалайнеров, а также создан открытый морской реестр на островах. Поправки же к Трудовому кодексу облегчат резидентам САР наем судовых команд: к началу 2020 года у островов может появиться «транспортная» составляющая. Прочие изменения некрупны: это, в частности, ограниченные возможности работы с криптовалютами, но лишь в режиме «песочницы», отмечает Минэкономики, подтверждая сохранение в САР «табу» на перерегистрацию компаний, созданных после 2017 года, и финансовую деятельность,— на запрете регистрации там банков категорически настаивает Банк России.

«Четвертый» пакет поправок к закону о САР важнее. На ВЭФ обсуждались две проблемы, отпугивающие от них бизнес РФ,— налогообложение «бумажных» курсовых разниц (компании САР отчитываются в рублях, а до редомициляции практически всегда имели кредиты в долларах и евро) и отсутствие льгот по налогу на прибыль при налогообложении дивидендов «у источника» — в общем случае действует стандартная ставка в 15% (на Кипре — 0%). До 2029 года ставка в 5% применима лишь к дивидендам публичных международных компаний, зарегистрированных в САР, но, пока их нет, идея считается экзотикой. В Минэкономики готовы обсуждать вопрос, несмотря на возражения Минфина, как и дальнейшую «точечную» настройку режима.

Отметим, в 2019 году множества резидентов на Русском и Октябрьском и не могло быть: по словам Галины Науменко из PwC, для компаний с Кипра редомициляция не может занимать менее полугода (срок финальной налоговой проверки после разрешения), а для популярных у крупного бизнеса РФ компаний из Нидерландов смена налогового резидентства может длиться и два года. Многие эксперты отмечают и «ассоциацию САР с санкциями» — работать в них опасаются не только из-за отсутствия опыта, но и из-за санкционных рисков. Пока в САР не появится несколько десятков резидентов, опровергающих угрозу, они, очевидно, останутся «бутиковым» режимом для крупного бизнеса, согласного на островные несовершенства из-за превосходящих их угроз. При этом на ВЭФ российские компании — в частности, «Газпромнефть» — предлагают расширить режим работы САР для филиалов иностранных компаний, имеющих внешние проекты, в том числе совместные. Но Белый дом еще не определился — пока его устраивает узкая специализация островов.

Дмитрий Бутрин, Владивосток


Представители стран Восточной Азии обсудили первые итоги российского «поворота на Восток»

Тематика посвященной «повороту на Восток» сессии Валдайского клуба на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в среду переросла в дискуссию об успехах и неудачах политики России по развитию региона. Представители руководства РФ говорили о росте инвестиционной привлекательности Дальнего Востока, но иностранные спикеры отмечали, что сделать предстоит еще очень многое. Ключевым партнером региона остается Китай, заинтересованный прежде всего в дальневосточной сое. Впрочем, и с ним не все гладко: как отметил заместитель главы Миндальвостокразвития Александр Крутиков, фактически провалились проекты международных транспортных коридоров в Приморье и освоение острова Большой Уссурийский. “Ъ” расспросил участников ВЭФ о причинах трудностей.

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