Новым гендиректором «Танеко» стал Илшат Салахов

Бывший заместитель генерального директора «Танеко» по технической поддержке и качеству 45-летний Илшат Салахов назначен генеральным директором предприятия. Об этом сообщила «Татнефть», которой принадлежит нефтеперерабатывающий комплекс.

Он сменил Леонида Алехина, покинувшего пост 1 июля по собственному желанию в связи с достижением пенсионного возраста.

До назначения господина Салахова исполняющим обязанности главы предприятия был заместитель гендиректора по эксплуатации — директор нефтеперерабатывающего завода Айдар Хисматуллин.

Господин Салахов имеет степень кандидата технических наук и дипломы инженера-механик Камского политехнического института и менеджера нефтегазового бизнеса Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина. С 2000 года работал в исследовательских лабораториях ОАО «Нижнекамскнефтехим», в 2006-2007 годы был ведущим инженером-технологом в ЗАО «Нижнекамский НПЗ». С 2007 года работает в ОАО «Танеко», в том числе с 2015 года - в статусе заместителя гендиректора по технической поддержке и качеству.

Как сообщал «Ъ-Казань», компания «Танеко», освоившая в конце 2018 года выпуск автобензинов, в январе-августе произвела 715,96 тыс. тонн этого топлива. Кроме того, «Танеко» за восемь месяцев текущего года произвела более 2,4 млн тонн дизельного топлива. Всего комплекс за этот срок выпустил 6,36 млн тонн нефтепродуктов, переработав 6,8 млн тонн сырья.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"