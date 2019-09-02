Выпуск бензина на «Танеко» с начала года превысил 715 тысяч тонн

Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «Танеко» (ГК «Татнефть»), освоивший в конце 2018 года выпуск автобензинов, в январе-августе произвело 715,96 тыс. тонн этого топлива. В том числе в августе выпуск составил 97,1 тыс. тонн.

Кроме того, «Танеко» за восемь месяцев текущего года произвело более 2,4 млн тонн дизельного топлива (более 301 тыс. тонн в августе)

Всего комплекс выпустил с начала года 6,36 млн тонн нефтепродуктов (960,6 тыс. тонн – за август), переработав 6,8 млн тонн сырья.

Мощности АО «Танеко» позволяют производить 1,2 млн тонн бензина: Аи-92, Аи-95, Аи-98 и Аи-100.

Промышленная отгрузка бензина на заводе «Танеко» началась в феврале этого года. В 2020 году предприятие планирует увеличить его производство до 1,5 млн тонн в год, а в дальнейшем (в ближайшие годы) – до 1,8 млн тонн. Кроме того, «Танеко» намерено нарастить выпуск дизельного топлива к 2026 году до 7,5 млн тонн в год.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"