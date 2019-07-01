Леонид Алехин покинул пост главы «Танеко»

Генеральный директор АО «Танеко» (ГК «Татнефть») Леонид Алехин покинул свой пост. Как сообщает пресс-служба «Татнефти», господин Алехин написал заявление об уходе по собственному желанию в связи с достижением пенсионного возраста.

Исполняющим обязанности главы АО «Танеко» назначен заместитель гендиректора по эксплуатации — директор нефтеперерабатывающего завода Айдар Хисматуллин. Господин Хисматуллин работает в «Танеко» с 2013 года, до этого был замначальника цеха в ОАО «ТАИФ-НК».

Как писал “Ъ-Казань”, 21 июня нефтеперерабатывающий комплекс начал комплексное тестирование установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6 мощностью до 6 млн тонн сырья в год. Таким образом, мощность всего НПЗ увеличилась до 14 млн тонн нефти в год.

“Ъ-Казань”