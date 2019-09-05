Удар ниже офиса

Правительство Украины отправило в офис президента Владимира Зеленского документ с предложением уволить главу Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко. Это необходимая формальность, позволяющая президенту увольнять своих назначенцев, возглавляющих региональные администрации. Господин Кличко в любом случае сохранит за собой пост мэра Киева, которого выбирают жители города. Но его полномочия по большей части будут формальными.

Первыми о намерении Кабинета министров отправить в отставку Виталия Кличко узнали и сообщили члены партии «Европейская солидарность», возглавляемой экс-президентом Украины Петром Порошенко,— депутат Алексей Гончаренко и его бывший коллега по Верховной раде Сергей Лещенко. «Решение теперь за президентом Зеленским. Встречи с Джулиани не помогли»,— написал господин Лещенко на своей странице в Telegram, вспомнив о недавнем визите в Киев личного адвоката президента США Дональда Трампа, бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани. Американец тогда хвалил Виталия Кличко и заявлял, что при нем украинская столица стала куда лучше, чем была при предыдущих администрациях. Журналисты предположили, что летний визит республиканца Джулиани был инициирован киевской мэрией в надежде продемонстрировать нынешним украинским властям тесные связи между КГГА и Вашингтоном. Предполагалось, что такая демонстрация должна была защитить Виталия Кличко от попыток отправить его в отставку. При этом сам господин Кличко уверял, что инициатором визита была американская сторона, а он лишь согласился принять экс-мэра.

Однако ни сам Виталий Кличко, ни сотрудники его администрации не скрывали, что готовятся к противостоянию с центральной властью, объявившей о намерении отправить руководителя КГГА в отставку уже вскоре после победы Владимира Зеленского на президентских выборах.

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Команда Зеленского обвиняла киевскую администрацию и ее главу в неспособности контролировать город и попустительстве коррупции.

Неофициально же представители офиса президента говорили о невозможности оставить руководить столицей человека, открыто поддерживавшего конкурентов нового главы государства.

Дошло до того, что из офиса президента прямо попросили предыдущий состав правительства подать запрос об увольнении руководителя КГГА. Правительство Владимира Гройсмана эту просьбу проигнорировало — в последние недели своей работы министры под разными предлогами не собирались на еженедельные заседания и до вопроса об отставке главы киевской администрации руки так и не дошли.

Но уже сама настойчивость в вопросе смены столичного руководства, демонстрируемая президентом и людьми из его ближайшего окружения, заставляла Виталия Кличко принимать меры по защите своего кресла. Еще в июле политик заявил, что у президента нет законных оснований для его увольнения, так как мэр избран горожанами, а не назначен главой государства и не может покинуть свой пост до истечения срока полномочий.

Виталий Кличко пока еще занимает сразу два официальных поста — он мэр города и одновременно глава государственной администрации. Первая должность — выборная, а вот на вторую чиновника назначает президент.

В 2000-х годах Конституционный суд постановил, что главой КГГА следует назначать победителя выборов мэра, но постановление это соблюдалось не всегда. Формально суд не может отказаться принять иск о незаконности увольнения с поста руководителя КГГА, а господин Кличко говорил именно о готовности через суд добиваться справедливости в случае своей отставки. Но разбирательство может длиться месяцами и закончиться уже после истечения срока полномочий мэра. В случае с Виталием Кличко этот срок истекает чуть больше чем через год, что оставляет ему мало шансов на полноценное единоличное руководство столицей.

Как бы то ни было, но без полномочий главы КГГА киевский мэр — фигура почти церемониальная. Ему не подчинены чиновники, а его указы не могут быть исполнены без поддержки президентского назначенца во главе города. Журналисты сравнивают мэра, лишенного статуса главы городской администрации, с английской королевой, которая царствует, но не правит.

Сам Виталий Кличко собрал в среду внеплановый экстренный брифинг, в ходе которого заявил, что считает свое увольнение незаконным, и в очередной раз напомнил, что он был избран на демократических выборах, а значит, уволить его могут только избиратели, выбрав на следующих выборах другого мэра. «Такими действиями пытаются лишить людей права избирать власть. Это недемократично, неконституционно и противоречит местному самоуправлению. Речь идет не только о Кличко, она идет об уничтожении местного самоуправления. И Киев — это только первая ласточка»,— заявил господин Кличко, добавив, впрочем, что официального решения о своем увольнении он не видел, а об обращении министров к президенту с просьбой лишить его полномочий узнал из СМИ.

Сейчас в киевской мэрии царит растерянность. Источник “Ъ”, близкий к городским властям, сообщил, что чиновники, хотя и не исключали подобного развития событий, оказались к нему не готовы.

Отчасти это связано с распространившимися недавно слухами о том, что конфликт между президентом и киевским мэром исчерпан. Более того, многие до сих пор верят в достоверность этих слухов, считая, что в суматохе последних дней информацию о примирении господ Зеленского и Кличко не довели до сведения членов правительства. «Президент еще не подписал указ об увольнении. Давайте подождем, когда он это сделает и сделает ли вообще, прежде чем обсуждать наши возможные дальнейшие шаги»,— заявил источник “Ъ”.

Матвей Шиманов, Киев