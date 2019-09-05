Детское питание с добавкой ФАС

Художественная литература нам рассказывает, что вполне можно управлять Вселенной, не привлекая внимания санитаров. Жизненный опыт учит, что уважаемый банк вполне может договориться с администрацией уважаемого города и выторговать для себя особое отношение. Но лишь при условии, если никто не будет совершать очевидных глупостей. Банку «ФК Открытие» и администрации Сургута удержаться не удалось, и их совместный проект все-таки привлек внимание, правда, не санитарной, а антимонопольной службы.

Началось все мирно — 2 августа на сайте властей города появилась памятка для родителей, согласно которой при первичной оплате питания школьников нужно обратиться в операционное отделение банка «ФК Открытие» по адресу ул. Дзержинского, д. 11 и открыть там лицевой счет. Платежи будут идти в пользу СГМУП «Комбинат школьного питания», у которого счет в том же банке. В итоге в единственное отделение банка «Открытие» в городе с населением 376 тыс. человек 2 сентября (то есть в первый день учебного года) обратились все родители первоклассников, чтобы уже с 3 сентября их кровиночка могла спокойно питаться в учебном заведении. В этом году в городе в первый класс пошли 6 тыс. учеников. В единственном отделении банка, где можно было открыть лицевой счет, 2 сентября работали два операциониста. Очереди достигали 150 человек, и история попала в новости.

Уже сегодня ситуация успокоилась. Банк «Открытие» сообщил, что оплата без комиссии была доступна лишь в одном отделении «по техническим причинам», проблема решена и оплатить питание можно во всех отделениях и банкоматах. Власти Сургута следом разрешили сделать это в течение месяца.

Но скандал не укрылся от ФАС. «Ограничение родителей школьников в возможности проведения оплаты питания детей с использованием любых удобных способов, равно как и навязывание оформления каких-либо услуг единственного банка без наличия альтернатив могут содержать в себе признаки нарушения антимонопольного законодательства»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе ведомства.

Более того, ФАС обещает в целом провести проверку соблюдения антимонопольного законодательства при организации оплаты питания школьников. Вряд ли она ограничится одним сибирским городом.

И неудивительно, если по итогам обнаружится и множество других городов, договорившихся с каким-либо уважаемым банком об оплате школьного питания.

Если бы в банке «Открытие» заранее подумали о том, что о начале учебного года родители вспоминают в его первый день, и позаботились об организации приема платежей без гигантских очередей, «санитары» могли и не обратить внимания на проблему оплаты школьных обедов. А теперь отвечать придется всем.