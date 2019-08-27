«Еда холодная или невкусная»

Более чем в 3 тыс. образовательных организаций России выявлены нарушения при организации питания, сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова, представившая во вторник результаты мониторинга, проведенного в 75 регионах. К наиболее распространенным нарушениям относятся неправильное формирование меню, отсутствие медкнижек у персонала, ненадлежащие условия приготовления пищи и хранения продуктов. Участники мониторинга выделили разные меню для льготных категорий учащихся и «платников», а также большой объем выбрасываемой пищи, которую дети не стали есть из-за того, что она невкусная или холодная.

С начала 2019 года в российских образовательных учреждениях зафиксированы случаи отравления некачественной пищей более 130 детей в восьми российских регионах, такие данные были представлены детским омбудсменом Анной Кузнецовой во время презентации итогов Всероссийского мониторинга качества питания в образовательных организациях. По ее словам, мониторинг в марте—мае 2019 года проводили представители родительской общественности, образовательных организаций, члены региональных общественных палат, уполномоченные по правам ребенка в регионах, региональные управления Роспотребнадзора.

«В рамках проверки было охвачено 75 регионов России, почти 40 тыс. организаций,— рассказала госпожа Кузнецова.— Более чем в 3 тыс. (8%) были выявлены нарушения различных норм».

В числе основных проблем Анна Кузнецова назвала:

нарушения санитарно-эпидемиологических норм,

отказ детей от еды, потому что она была «невкусная или холодная»,

доступ детей к «вредной» еде (чипсы, сухарики, газированные напитки) в буфетах практически во всех субъектах РФ,

«разные столы» — отличия в питании льготных категорий учащихся и «платников».

По итогам мониторинга такие различия зафиксированы в 14 российских регионах: Алтайском крае, ЕАО, ХМАО, Бурятии, Архангельской, Брянской, Кировской, Костромской, Курской, Новосибирской, Омской, Псковской, Тамбовской и Челябинской областях. Причину «богатого» меню для платных категорий учащихся участники мониторинга объяснили «низким финансированием льготных категорий граждан».

Напомним, “Ъ” в мае сообщал о жалобах волгоградских родителей на различия в меню платных и бесплатных категорий: одни дети получали котлеты с гарниром, другие — кашу. Инициированную матерью троих детей Лилит Петросян из Волгограда петицию на сайте change.org с требованием урегулировать организацию школьного питания на федеральном уровне (сейчас это регламентируется властями регионов) и устранить «допущенную дискриминацию» к настоящему времени подписали более 73,5 тыс. человек. «Давайте не будем делить наших детей на слои общества исходя из социального статуса семьи или финансового положения родителей»,— говорилось в обращении госпожи Петросян. Анна Кузнецова сообщила, что по итогам мониторинга в регионы «будут направлены письма о недопустимости "разных столов" для льготной категории детей и иных обучающихся».

К числу наиболее распространенных нарушений санитарно-эпидемиологических норм при организации питания в школах отнесено несоблюдение требований к формированию меню (28%), а также требований к оборудованию, инвентарю, посуде и таре (25%).

Также отмечено отсутствие медкнижек, несвоевременное прохождение медобследований (20% из выявленных нарушений), а также несоблюдение требований к санитарному состоянию помещений и мытью посуды (11%). Что касается детсадов, там в основном не соблюдаются требования к условиям хранения, приготовления и реализации пищевых продуктов (44%), требования к оборудованию пищеблока, инвентарю и посуде (31%), к составлению меню для детей разного возраста (21%), к прохождению медобслуживания персоналом и личной гигиене персонала (4%).

«Благодаря проведенному мониторингу удалось выявить проблему отказа детей от питания, которая чаще всего связана с тем, что еда холодная или попросту не нравится детям,— отмечается в презентации мониторинга.— В образовательных организациях ряда регионов количество отходов продуктов питания составляет от 30% до 80% от общего количества блюд».

Анна Кузнецова также отметила, что «за два года количество жалоб по вопросам питания в школах и детских садах, поступающих в аппарат, увеличилось на 36,4%». А представители Генпрокуратуры заявили, что «в течение месяца» ведомство проводило собственную проверку качества питания: «За это время прокурорами 85 субъектов выявлено больше 30 тыс. нарушений, не было ни одного субъекта, где было бы все хорошо».

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке РФ Геннадий Онищенко, комментируя итоги мониторинга, заявил, что питание в образовательных учреждениях должно быть бесплатным, «как и учебники в школах». А член Совфеда Алексей Майоров указал на несовершенство законодательства в области организации детского питания, в частности системы закупочных процедур: «Сейчас выигрывает тот, кто предложит самую низкую цену, но это не всегда лучший вариант. Необходимо предусмотреть, чтобы аукционный принцип не шел в ущерб качеству». Напомним, в марте 2019 года поставщик питания «Конкорд» выплатил более 2 млн руб. штрафа после эпидемии дизентерии в школах и детских садах Москвы. Массовое отравление детей произошло в конце 2018 года. Всего пострадало более 120 детей в семи дошкольных учреждениях. Было возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Валерия Мишина