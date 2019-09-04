Власти Гонконга объявили о снятии поправок в закон об экстрадиции

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила о снятии поправок в закон об экстрадиции, который стал причиной многотысячных акций протеста с начала июня. Госпожа Лэм заявила об этом в телеобращении после встречи с законодателями.

«Правительство официально отзывает законопроект, чтобы полностью развеять опасения общественности... С этого месяца мы будем поддерживать связь сообществом для начала прямого диалога»,— сказала госпожа Лэм. Она отметила, что главным приоритетом правительства сейчас является прекращение насилия, обеспечение верховенства закона и восстановление порядка и безопасности социума. «Давайте сменим конфликты на диалог и поищем решение»,— подчеркнула глава администрации Гонконга.

Поправки к закону об экстрадиции, по мнению митингующих, направлены против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг. Власти Гонконга пообещали создать платформу для урегулирования кризиса.

Тем временем реакция китайских властей на демонстрации ужесточается: протестующих назвали террористами, а в пограничный город Шэньчжэнь стянута военная техника. 18 августа Пекин назвал имена основных организаторов протестов. Эта «гонконгская банда четырех» контактирует с США и наносит колоссальный ущерб социально-экономической ситуации в Гонконге, утверждают в Пекине.

О том, как проходят протесты читайте в публикации “Ъ” «Если нам суждено сгореть — они сгорят вместе с нами».