Китайские власти назвали имена основных организаторов протестов в Гонконге

Власти Китая назвали имена людей, якобы стоящих за разжиганием протестов в Гонконге, сообщил ТАСС со ссылкой на статью, опубликованную на информационном портале Политико-юридической комиссии ЦК Коммунистической партии Китая «Чжунго чанъаньван». Отмечается, что эта «гонконгская банда четырех», которая осуществляет плотные контакты с США и открыто противостоит принципу «одна страна — две системы», наносяя колоссальный ущерб социально-экономической ситуации в Гонконге.

Главой «банды» назван Джимми Лай (Ли Чжиин). Он владеет оппозиционной газетой «Пинго жибао», регулярно критикующей власти Китая. По данным авторов статьи, медиамагнат через своего американского помощника Марка Саймона поддерживает тесные связи с политической элитой США. В июле текущего года его принимали в Вашингтоне вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майкл Помпео, говорится в статье.

С США также связан, по данным авторов, и 81-летний юрист и правозащитник Мартин Ли —«отец гонконгской демократии.

Также в контактах с американцами обвиняется Энсон Чан (в английские колониальные времена занимала пост главного секретаря местной администрации), которая в конце марта совершила визит в Вашингтон и встречалась там с господином Пенсом, а в августа была замечена в компании с сотрудницей генконсульства США в Гонконге Джули Иде. Четвертым в этом списке идет известный гонконгский продемократический политик Альберт Хо.

В Гонконге с начала июня не прекращаются протесты. Поводом для возмущения граждан стал новый закон об экстрадиции, который, как считают протестующие, направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг. Реакция Пекина на демонстрации ужесточается: власти назвали протестующих террористами, а в пограничный город Шэньчжэнь начали стягивать бронетранспортеры Народной вооруженной полиции КНР.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Политический протест переходит в полицейский».