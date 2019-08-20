Власти Гонконга создадут платформу для урегулирования кризиса

Правительство Гонконга создаст платформу, чтобы установить диалог со всеми слоями населения и найти способ выхода из внутриполитического кризиса. С начала июня там продолжаются массовые протесты. Поводом для них стал закон об экстрадиции, который, как считают протестующие, направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг.

О готовности властей к диалогу журналистам сообщила глава Гонконга Кэрри Лам. «Мы надеемся, что эта платформа будет открытой, прямой и привлечет представителей всех слоев населения с различными политическими взглядами»,— уточнила она (цитата по ТАСС).

При этом она не поддержала требование протестующих о созыве отдельной независимой комиссии для расследования действий полиции во время беспорядков. По мнению госпожи Лам, достаточно задействовать существующий Независимый совет по рассмотрению жалоб на полицейских. Этот совет уже получил 174 жалобы на необоснованную жестокость правоохранительных органов.

Тем временем реакция китайских властей на демонстрации ужесточается: протестующих назвали террористами, а в пограничный город Шэньчжэнь стягивают бронетранспортеры. 18 августа Пекин назвал имена основных организаторов протестов. Эта «гонконгская банда четырех» контактирует с США и наносит колоссальный ущерб социально-экономической ситуации в Гонконге, утверждают в Пекине.

О развитии ситуации читайте в публикации “Ъ” «Гонконгу подобрали исторические параллели».