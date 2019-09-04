«Ночь выборов» пройдет «для тех, кто в теме» Кандидаты в Мосгордуму от внесистемной оппозиции не подтвердили приглашения на марафон

Организаторы всероссийского онлайн-марафона «Ночь выборов-2019» рассказали во вторник на пресс-конференции, что мероприятие пройдет в закрытом формате на одной из площадок арт-кластера «Красный Октябрь». «Мы называем это "Для тех, кто в теме" и приглашаем не тех, кто интересуется политикой, а тех, кто формирует политическую повестку»,— пояснил один из организаторов марафона политтехнолог Дмитрий Гусев. В беседе с “Ъ” большинство незарегистрированных кандидатов в МГД от внесистемной оппозиции заявили, что приглашений не получали. Получил его только Сергей Митрохин, но у него другие планы на ночь выборов.

Всероссийский онлайн-марафон «Ночь выборов-2019», посвященный итогам единого дня голосования 8 сентября, пройдет на «Красном Октябре» в формате круглых столов и дискуссий экспертов и политиков. По словам главы оргкомитета марафона политтехнолога Дмитрия Гусева, участники марафона будут обсуждать освещение выборов в СМИ и в интернете, обновление губернаторского корпуса, «иностранное вмешательство в выборы», систему сбора подписей, проблему муниципального фильтра, а также деятельность оппозиции и наблюдателей.

Площадки форума откроются также в Петербурге и в Уфе, на всех трех площадках будут ежечасно представляться сводки с данными о голосовании и экспертные комментарии о ситуации в регионах.

8 сентября в России в 16 регионах пройдут прямые выборы высшего должностного лица и в 13 — выборы законодательных собраний, в том числе Московской городской думы. Цель марафона, по словам члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича, показать в «увлекательном виде электоральные процессы». При этом господин Гусев сообщил, что сами площадки будут работать в закрытом режиме, «под лозунгом #длятехктовтеме»: организаторы уточнили, что пройти на мероприятие можно лишь с приглашением. Среди заявленных участников — лидеры и представители парламентских фракций, а также Партии роста, «Патриотов России», Российской партии пенсионеров, «Родины», «Яблока» и «Коммунистов России».

Господин Гусев сообщил о круглом столе, организованном для обсуждения выборов в Мосгордуму. Отвечая на вопрос “Ъ”, он рассказал, что на мероприятие приглашены как зарегистрированные, так и незарегистрированные кандидаты в столичный парламент. Дмитрий Гусев сообщил, что звонил Гудкову (не уточнив, идет ли речь о Геннадии Гудкове, выдвигавшемся в округе №2, или о Дмитрии Гудкове, выдвигавшемся в округе №5, оба не зарегистрированы). «Гудкова я звал, сам звонил. Люди не приходят. Мы некоторых из них зовем»,— заявил господин Гусев.

Пресс-секретарь Дмитрия Гудкова Алексей Обухов в беседе с “Ъ” отметил, что «ни Дмитрий, ни Геннадий Гудковы не были приглашены» на «Ночь выборов» и «они впервые об этом слышат».

Впервые о приглашении незарегистрированных кандидатов в МГД от внесистемной оппозиции от “Ъ” услышали и незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму по округам №9, 4, 31 и 37 Юлия Галямина, Андрей Бабушкин, Константин Янкаускас и Любовь Соболь. По словам господина Янкаускаса, «нормальные кандидаты в день выборов занимаются координацией, наблюдением и подсчетом голосов», а не посещают «Ночь выборов». Пресс-секретарь Любови Соболь Александра Лукьяненко сообщила “Ъ”: «Если Любови Соболь вышлют приглашение», то оно, «конечно, будет рассмотрено». Единственным зарегистрированным по решению Мосгорсуда кандидатом в Мосгордуму от внесистемной оппозиции в итоге стал Сергей Митрохин (43-й округ). Он подтвердил приглашение на «Ночь выборов-2019», однако на мероприятие он не пойдет из-за высокой занятости: «Там нечего делать, к тому же в моем округе будут большие проблемы с голосованием».

Никита Прокшин