Россияне проявили Honor

Смартфон Honor 7A, принадлежащего Huawei бренда, стал самым продаваемым в России по итогам первого полугодия этого года, по данным «М.Видео—Эльдорадо». В топ-5 продаж вошли стразу три модели этого бренда, но впервые за пять лет ни одного смартфона Apple.

Модель смартфона Honor (принадлежит китайской Huawei) впервые стала самой продаваемой в России по итогам шести месяцев нынешнего года, сообщили “Ъ” в группе «М.Видео-Эльдорадо». В топ-5 самых продаваемых смартфонов вошли сразу три устройства бренда, а лидером стала модель Honor 7A. В рейтинг также вошли по одной модели Samsung (Galaxy J2 Core) и Xiaomi (Redmi 6A), занявшие второе и четвертое места соответственно.

Впервые за пять лет в рейтинге не оказалось ни одного смартфона Apple, а наибольшую представленность получил не Samsung, а бренд из Китая.

В последние четыре года рейтинг возглавляли смартфоны Samsung (Galaxy Star Plus GT-S7262 в 2015 году и Samsung Galaxy J1 в 2017-м) или Apple (iPhone 5s в 2016 году и iPhone SE в 2018-м). Всего в первом полугодии в России было продано 13,5 млн смартфонов на сумму 216 млрд руб., сообщал “Ъ” 2 июля.

Китайские смартфоны показали хорошие продажи и в августе: с 12 по 18 августа общая доля Huawei и Honor на рынке составила 37% в штучных продажах, в то время как годом ранее за аналогичный период показатель составлял 29%, следует из данных ритейлеров, с которыми ознакомился “Ъ”. На Honor пришлось 29%, а на Huawei — 8%. Доля Apple за тот же период снизилась с 12% до 8%, Samsung — выросла с 26% до 27%, Xiaomi — увеличилась с 6% до 11%.

При этом во втором квартале Huawei сократила поставки смартфонов в Россию на 15,1%, уступив первое место на рынке южнокорейской Samsung, сообщал “Ъ” 29 августа со ссылкой на данные IDC. По оценкам аналитиков, на ситуацию повлиял запрет правительства США на работу с Huawei американских компаний, включая Google, разрабатывающую мобильную операционную систему Android. Всего за второй квартал на российский рынок было поставлено 7,315 млн смартфонов, что на 3,7% выше по сравнению с тем же кварталом прошлого года.

Юлия Тишина