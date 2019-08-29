Huawei снизила поставки смартфонов в Россию

Китайская Huawei во втором квартале сократила поставки смартфонов в Россию на 15,1%, уступив первое место на рынке южнокорейской Samsung, подсчитали в IDC. На ситуацию повлиял запрет правительства США на работу с Huawei американских компаний, включая Google, разрабатывающую мобильную операционную систему Android.

Поставки смартфонов Huawei в Россию во втором квартале 2019 года упали на 15,1% к аналогичному периоду прошлого года, составив 2,1 млн устройств, в Европе снижение достигло 22,4%, следует из отчета IDC.

Лидерство на российском рынке вернула Samsung, отгрузив более 2,5 млн устройств. Всего за второй квартал на российский рынок было поставлено 7,315 млн смартфонов, что на 3,7% выше по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Объем рынка в первой половине 2019 года в денежном выражении составил $1,633 млрд, снизившись на 4% год к году.

Вернуть лидерству Samsung помогли продажи устройств A-серии, охватывающей нижний и средний ценовые диапазоны.

«Успех новой линейки Samsung помог переключить рынок от продаж дорогих Android-смартфонов и сфокусироваться на ценовых диапазонах $100–300»,— говорит аналитик IDC Ольга Бабина.





Samsung вернула лидерство не только в поставках, но и в продажах смартфонов в России по итогам второго квартала, опередив бренды Honor (Huawei) и Apple, сообщал “Ъ” 2 июля.

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Huawei же, которая была лидером рынка по поставкам в первом квартале, во втором, как и ожидалось, пострадала из-за обеспокоенности потребителей относительно будущего уровня поддержки Android на своих смартфонах. В середине мая президент США Дональд Трамп подписал указ, который фактически запрещает американским компаниями работать с Huawei.

Huawei впоследствии стала работать над своим дочерним брендом Honor и совместно с МТС запустила гарантию возврата денег, если будет нарушена поддержка приложений для Android, но эта программа была запущена уже после второго квартала, указывает IDC. «Эффекта от запрета правительства США для американских компаний на продолжение коммерческих отношений с Huawei не последовало в полной мере во втором квартале»,— отметил директор программы исследований мобильных устройств IDC EMEA Саймон Бейкер. От того, будет ли снят запрет, вероятно, будет зависеть позиция Huawei на российском рынке в течение некоторого времени, считает он.

Несмотря на снижение поставок во втором квартале, в июле Huawei заняла первое место по штучным продажам смартфонов в России, утверждает собеседник “Ъ”, знакомый с данными ритейлеров. По его словам, в августе компания также показала хорошие продажи.

Юлия Тишина