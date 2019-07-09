У потребителей обнаружился Honor

Старт продаж Honor 20, сопровождающийся большой маркетинговой кампанией, позволил принадлежащему Huawei бренду выйти в лидеры по продажам в России смартфонов в сегменте 25–30 тыс. руб., обогнав в нем Samsung. Возможные проблемы с использованием Android из-за санкций США в будущих устройствах Huawei пока могли только подстегнуть спрос. Впрочем, уже в третьем квартале позиции компании могут ослабнуть, прогнозируют эксперты.

Смартфоны бренда Honor (принадлежит китайской Huawei Technologies) по итогам второй половины июня вышли в России на первое место по продажам в натуральном выражении в сегменте 25–30 тыс. руб., следует из данных партнера крупных ритейлеров, с которыми ознакомился “Ъ”. Доля бренда начала расти на неделе с 17 по 23 июня, а на неделе с 24 по 30 июня достигла 73%, в то время как за аналогичный период прошлого года составляла 51%. Доля Samsung, который в первой половине июня занимал 69% рынка в этом ценовом сегменте, сократилась на четвертой неделе июня до 2%. Вторым по объему продаж в этом сегменте с 24 по 30 июня стал Xiaomi (10%), третьим — Apple (9%).

В сегменте 25–30 тыс. руб. из новинок сейчас представлены только две модели — Honor 20, продажи которой начались 21 июня, и Samsung A70, стартовавшая в апреле, рассказал “Ъ” собеседник в одном из ритейлеров. В первую неделю июля, по его словам, спрос на эти модели распределился в соотношении 55% и 35% соответственно.

«Старт продаж Honor 20 сопровождался большой маркетинговой поддержкой, что вместе с сочетанием цены и характеристик сделало смартфон хитом продаж в своем ценовом диапазоне»,— подтвердили в розничной сети МТС.

С 17 до 23 июня на российском рынке в целом лидировал Samsung c долей рынка 25,7% в штуках, а Honor занимал 15,7%, но в сегменте 25–30 тыс. руб. Honor лидировал c долей 53% в штуках, когда как Samsung занимал 34% рынка, уточнил директор по закупкам объединенной компании «Связной—Евросеть» Михаил Комков. Показатели он также связывает с выходом Honor 20. «В нашей сети продажи новой модели за первую неделю превышают продажи Honor 10 в полтора раза»,— отметил он.

Во второй половине июня спрос на смартфоны Honor вырос более чем на 20% в штуках и почти на 30% в деньгах в сравнении с началом месяца, рассказал представитель группы «М.Видео—Эльдорадо». По его мнению, тенденция к росту доли Honor на рынке может продолжиться: летом ожидается выход еще одной новинки — Honor 20 Pro. По словам источника “Ъ”, знакомого с планами компании, начало ее продаж в России запланировано на август.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сомневается в успехах Honor. Чтобы занять настолько значительную долю, бренд должен был бы продать за две недели 110 тыс. смартфонов, и сейчас наблюдался бы их дефицит, рассуждает он. По его оценкам, продажи этого бренда в целом, напротив, падают и по итогам полугодия сократились на 10–15% к уровню прошлого года. В то же время продажи моделей Samsung A50 и A10 стабильно составляют около 120–150 тыс. в месяц, а A70 — 65 тыс. в месяц, утверждает аналитик.

В целом по итогам первого полугодия 2019 года компания Samsung вернулась на первое место по продажам смартфонов в России, сместив Honor на второе, сообщал “Ъ” 2 июля. Ритейлеры и эксперты связывали это с удачным обновлением модельного ряда Samsung и ограничениями, под которые подпала в США Huawei.

Угроза отключения устройств Huawei и Honor от обновлений операционной системы Android, которую развивает Google, могла, напротив, подстегнуть интерес потребителей к новой модели, в которой пока еще точно будет знакомая ОС, считает руководитель Content Review Сергей Половников. Впрочем, уже по итогам третьего квартала бренд точно ждет снижение продаж, уверен он. «Даже в случае продолжения сотрудничества с Google на фоне санкций США Huawei будет ограничена в действиях, в том числе маркетинговых, на всех рынках, за исключением китайского»,— поясняет господин Половников.

Юлия Тишина