По делу «Нового величия» допросили секретного агента ФСБ

Сегодня, 3 сентября, в Люблинском районном суде Москвы прошло очередное заседание по делу «Нового величия». Оно началось с допроса свидетеля Ольги Пшеничниковой по конференц-связи. По словам судьи, госпожа Пшеничникова сейчас живет в Калининграде и приехать в Москву на заседание не может.

«В чат “Клуб любителей растений”, где состояли участники “Нового величия”, меня добавила Мария Дубовик. Общий уровень оппозиционности этой группы не превышал среднего и не переходил законные черты. Не было каких-то конкретных предложений к реализации»,— рассказала госпожа Пшеничникова. По ее словам, на первой встрече, куда ее пригласили участники «Нового величия», «все курили кальян, пили пиво, ели мороженое и знакомились».

«Кроме самовосхваления Павла Ребровского и Мальцева и мыслей о том, что нужно создать гражданскую ячейку, поддерживающую Мальцева, на первой встрече ничего не происходило,— подчеркнула Ольга Пшеничникова.— Однако позже, когда меня неэтично выгнали из чата, у меня каким-то образом началось общение с людьми, которые позиционировали себя как сотрудники правоохранительных органов. Мне было обидно, что о меня вытерли ноги, и потому в марте 2018 года, через три месяца после первой встречи, я стала секретным сотрудником ФСБ, подписала соглашение об этом. Ведомство неактивно интересовалось этим делом. Моим заданием была идентификация Анны Павликовой, описание ее внешности. Правда состоит в том, что организация “Новое величие” поддерживала насильственное свержение власти». Причиной своего выхода из чата «Нового величия» свидетель назвала «жестокую травлю со стороны Ребровского».

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Дальнейший допрос, связанный с уточнением деталей встреч объединения, прервал адвокат другого фигуранта дела — Петра Карамзина — Александр Лупашко. Он потребовал от суда вынести замечание прокурору Иванову, который перебил вопрос господина Лупашко. Ольга Пшеничникова сообщила, что плана действий у организации не было, а участники «Нового величия» вели «философские беседы об узурпировании».

Следующие полтора часа заседания прокурор Иванов зачитывал сделанные ранее показания госпожи Пшеничниковой, делая паузу после каждого слова: свидетельница пожаловалась на плохое качество связи и пропадающий звук. По ее словам, некоторые изначальные показания из зачитанных не соответствуют действительности. «В своих первых показаниях я говорила, что адвокат Марии Дубовик Максим Пашков связался со мной после ареста его подзащитной, а затем несколько раз отрицательно обо мне отзывался. На самом деле он не связывался со мной после задержания Маши — я сделала это сама, написав Пашкову в Telegram. Неправильные показания я дала после разговора со следователем дела Малюгиным: мы решили, что так было бы проще»,— рассказала госпожа Пшеничникова. После допроса свидетельницы заседание было завершено, следующее состоится 5 сентября.

Напомним, десять фигурантов дела «Нового величия» были задержаны 15 марта 2018 года по обвинению в создании экстремистской организации с целью свержения конституционного строя (ст. 282 УК РФ). Восемь из них остаются под следствием: четверо в СИЗО; и четверо под домашним арестом.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Прокурор закончил с перепиской».

Александра Намятова