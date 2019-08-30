Аэропорты собирают под крыло

Правительство и аэропортовое сообщество обсуждают новый механизм развития малых региональных аэропортов с пассажиропотоком от 50 тыс. до 500 тыс. человек в год. «Аэропорты регионов» и «Новапорт» готовы совместно взять под управление несколько десятков малых аэропортов на условиях концессии. В рамках такой схемы предлагается модернизировать их инфраструктуру за счет средств бюджета и госбанков, в частности ВЭБ.РФ. Эксперты отмечают, что развитие малых аэропортов через объединение применяется в Европе и может помочь снизить расходы.

«Аэропорты регионов» (входят в «Ренову» Виктора Вексельберга) и «Новапорт» Романа Троценко могут получить в управление несколько десятков малых региональных аэропортов на условии концессии. По словам источников “Ъ” в отрасли, такое предложение внес гендиректор «Аэропортов регионов» Евгений Чудновский на совещании по развитию региональных перевозок, которое проводил в августе советник президента РФ Игорь Левитин. Впрочем, источники “Ъ” в аэропортовых холдингах говорят, что инициаторами выступили не они — изначально с таким запросом к ним обратились из правительства.

Речь идет о малых региональных аэропортах с пассажиропотоком от 50 тыс. до 500 тыс. человек в год. Предполагается, что для обеспечения инвестиций в развитие их инфраструктуры будет создана управляющая компания, которой на пилотном этапе будут переданы десять аэропортов на условиях концессии. В дальнейшем их число может вырасти до пятидесяти (подробнее о ситуации с региональными аэропортами — см. «Инвестициям негде приземлиться»).

По информации “Ъ”, развивать инфраструктуру малых аэропортов предложено за счет средств федерального бюджета и льготных займов у госбанков.

В частности, переговоры о финансировании проекта ведутся с ВЭБ.РФ, где, по словам источников “Ъ”, пока не дали конкретного ответа. Источники “Ъ” говорят, что список аэропортов для пилотной стадии проекта на данный момент не согласован, его определит Минтранс.

В Минтрансе подтвердили “Ъ” факт обращения аэропортовых холдингов, отметив, что «данное предложение вызывает интерес», но для принятия решения требуется детальная проработка вопроса. В Росавиации не комментируют инициативу, поскольку аэропорты, которые могут быть переданы управляющей компании, находятся в региональной собственности.

В ВЭБ.РФ отказались комментировать идею создания концессии, но напомнили, что на ПМЭФ-2019 госкорпорация вместе со Сбербанком и «Новапортом» договорилась выделить 2,65 млрд руб. на модернизацию аэровокзалов Мурманска, Астрахани, Владикавказа, Томска, Кемерово и Улан-Удэ.

По информации “Ъ”, «Аэропорты регионов» также направили в правительство новое письмо, в котором просят смягчить требования по транспортной безопасности для малых аэропортов, чтобы снизить их эксплуатационные расходы. Источник “Ъ” в отрасли подчеркивает, что предлагаемые меры не приведут к снижению транспортной безопасности, а направлены на устранение избыточного регулирования.

Гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий отмечает, что идея создания управляющей компании похожа на опыт развития малых аэропортов в европейских странах. В Испании, Швеции, Норвегии региональные аэропорты объединены в одну компанию. «Консолидация позволит упростить и удешевить многие организационные процессы»,— считает эксперт. Он считает закономерным привлечение нескольких холдингов к управлению одной структурой, поскольку при разделении малых аэропортов между холдингами началась бы борьба за выделяемое на их развитие бюджетное финансирование. Господин Ланецкий считает, что инвестиции в один аэропорт с пассажиропотоком до 500 тыс. человек можно оценить в €50–100 млн, «в Польше обновление малого аэропорта вместе с новым терминалом, командно-диспетчерским пунктом и ремонтом ВПП обходится в €50 млн».

Герман Костринский