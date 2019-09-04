Инвесторы раскрутили иностранные бумаги

По итогам августа на Санкт-Петербургской бирже был достигнут рекордный объем торгов — $1,865 млрд. Росту оборотов способствуют конъюнктура рынка и причины регуляторного характера, отмечают эксперты. Впрочем, выходу убыточной пока площадки на прибыль может помешать введение запрета на продажу иностранных ценных бумаг самой многочисленной категории инвесторов.

За прошедшие 12 месяцев Санкт-Петербургская биржа увеличила обороты почти вдвое, следует из сообщения торговой площадки. Так, объем торгов на рынке иностранных ценных бумаг по итогам августа 2019 года составил $1,865 млрд ($0,97 млрд год назад). Предыдущий рекорд был зафиксирован в июле — $1,71 млрд.

Темпы роста объемов торгов на бирже увеличиваются с конца 2018 года. В ноябре оборот впервые превысил $1 млрд, а уже в январе 2019 года составил более $1,5 млрд. По словам президента группы НП РТС (в нее входит Санкт-Петербургская биржа) Романа Горюнова, рост активности инвесторов стал возможен благодаря построению биржей «конкурентной инфраструктуры, которая позволяет брокерам предоставлять доступ к широкому спектру иностранных ценных бумаг в рамках российского правового поля».

Повлияли на показатели и причины, связанные с конъюнктурой рынка. «Продолжается торговое противостояние между США и Китаем, а также попытка США внести коррективы в торговую политику с ЕС. Это приводит к раскачиванию цен на акции и, как следствие, к росту спекулятивных настроений игроков»,— поясняет гендиректор ИК Bengala Investment Алексей Буянов. Кроме того, по словам финдиректора VR_Bank Романа Ромашевского, с начала года уровень курса доллара был достаточно низким, что стимулировало инвесторов выходить в акции наиболее ликвидных западных компаний, снижая валютные и страновые риски. При этом, отмечает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин, рынки иностранных ценных бумаг, особенно американский, предоставляют российским инвесторам намного больше возможностей, интересных инвестидей. Кроме того, полагает персональный брокер ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Алексей Уразаев, интерес к иностранной секции могли подогреть и регуляторные процессы — в частности, общественное обсуждение закона об ограничении торговли иностранными инструментами для особо защищенных неквалифицированных инвесторов. В настоящий момент этот рынок — главный источник дохода биржи.

Рост оборотов на нем закономерно увеличил объем комиссионных доходов, полученных торговой площадкой, что значительно повлияло на финансовый результат первого полугодия 2019 года. Так, по данным полугодовой отчетности по МСФО на период, комиссионные доходы составили 144,5 млн руб., что почти в пять раз больше, чем в аналогичный период прошлого года (30,5 млн руб.).

Значительно увеличилась выручка практически за все услуги, предоставляемые биржей: за организацию торгов на фондовом рынке с 4,3 млн руб. в августе 2018 года до 35,4 млн руб. в августе 2019 года, за услуги клирингового центра — с 13,2 млн руб. до 89,8 млн руб. соответственно и т. д.

Это способствовало сокращению убытка биржи в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — с 30,15 млн до 6,45 млн руб. По словам господина Горюнова, акционеры в течение следующего года рассчитывают увеличить оборот на 50%, что позволит бирже выйти на операционную прибыль.

Однако этим планам могут помешать ограничения на покупку иностранных ценных бумаг значительной долей неквалифицированных инвесторов. «Часть игроков, которые столкнутся с запретом на покупку иностранных бумаг, перейдут на альтернативные зарубежные площадки»,— уверен господин Буянов. По словам господина Бахтина, тогда обороты биржи сократятся в разы. Впрочем, существуют сценарии, при которых негативное влияние этого фактора будет нивелировано. «Для поддержания оборота бирже придется запускать совместные программы с банками-партнерами, выходя на категорию квалифицированных инвесторов (например, среди премиальных клиентов банков)»,— резюмирует господин Ромашевский.

Мария Сарычева, Виталий Гайдаев