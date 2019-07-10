ЦБ посчитался с инвесторами

ЦБ готов поддержать предложения профучастников относительно дальнейшего развития института индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Они могут стать бессрочными, а максимальная сумма инвестиций за три года может быть увеличена до 2,5 млн руб. Владельцы таких счетов могут получить возможность выводить до половины средств со счета, не закрывая его. При этом ЦБ занял жесткую позицию относительно доступа особо защищаемых неквалифицированных инвесторов к иностранным ценным бумагам, не котируемым на российских биржах.

По данным “Ъ”, во вторник в ЦБ состоялось совещание руководителей регулятора Эльвиры Набиуллиной и Владимира Чистюхина с участниками фондового рынка. Об этом рассказали несколько человек, присутствовавших на совещания. В нем приняли участие руководители и представители ведущих брокерских и управляющих компаний, в том числе «Сбербанк КИБ», «ВТБ Капитал Управление активами», «Альфа-Капитала», «Газпромбанк Управление активами», БКС, «Финама» и ряда других.

Как рассказали представители компаний, Банк России готов поддержать реформу системы ИИС. В ее рамках предполагается увеличить сумму инвестиций, доход с которых не будет облагаться подоходным налогом по истечении трех лет, с 1 млн до 2,5 млн руб. При этом с ИИС можно будет снимать до половины инвестированной суммы, не закрывая его. Впрочем, с дохода, который принесли эти инвестиции, налог заплатить придется. При этом ИИС может быть автоматически продлен и по истечении трех лет, то есть необходимости закрывать его и распродавать портфель не будет, отмечают собеседники “Ъ”. В Банке России подтвердили, что готовы поддержать предложения, «направленные на повышения гибкости ИИС».

Однако ряд предложений профучастников не нашли понимания. «Иностранные ценные бумаги для особо защищаемой категории "неквалов" все-таки будут запрещены. Разрешат только те, что входят в первый и второй списки»,— сказал один из участников встречи. По его мнению, это ударит по бизнесу Санкт-Петербургской биржи, на которой обращаются в основном акции иностранных компаний. Однако, отмечает другой представитель рынка, возможно, список доступных для таких инвесторов инструментов будет расширен за счет списка российских ценных бумаг инвестиционного качества. По его словам, регулятор готов обсудить критерии этого качества. В пресс-службе ЦБ отметили, что «особо защищаемым клиентам должен быть доступен по умолчанию перечень наиболее понятных и надежных инвестиционных инструментов».

В ЦБ отметили, что в рамках встречи «были выработаны новые подходы к участию инвестсоветников в квалификации инвесторов, которые дополнительно будут обсуждены с участниками рынка». Речь идет о предложении разрешить инвесторам вне зависимости от квалификации формировать свой портфель, следуя рекомендациям инвестсоветников. По словам участников совещания, регулятор сначала хочет посмотреть, что собой представляет формирующаяся индустрия: каково качество рекомендаций, сколько будет претензий. Возможно, по итогам такого мониторинга будут даны послабления, но не раньше чем через два года.

Взаимопонимания удалось достичь в части тестирования частных инвесторов. Сейчас в законопроекте содержится норма, обязывающая профучастников проводить тестирование дважды: при переходе клиента из категории в категорию и при допуске к определенному типу инструментов. По словам главы ГК «Финам» Владислава Кочеткова, здесь возможны упрощения в части тестирования на квалификацию, и это позитивно. Для банков же ЦБ дал разъяснения относительно сегрегации счетов: ее необходимо будет проводить, только если соответствующее желание изъявит клиент.

Как заявили в Банке России, «встреча прошла в конструктивном русле, было достигнуто взаимопонимание относительно необходимости введения регулирования, направленного на защиту инвестора от принятия избыточных рисков, создание доверительной среды на финансовом рынке, исключение мисселинга и продажи инструментов, не отвечающих потребностям инвестора».

Мария Сарычева, Дмитрий Ладыгин, Максим Буйлов