Якутский газ перегонят на спирт

Как выяснил “Ъ”, китайская Sirius Holding собирается создать в Хабаровском крае потенциально крупнейший в мире завод по выпуску метанола на 7,2 млн тонн в год. Сырьем должен стать газ месторождений западной Якутии, который планируется поставлять на побережье Охотского моря по газопроводу длиной около 1,2 тыс. км. Весь проект оценивается в 740 млрд руб. По мнению аналитиков, он осуществим, но рентабельность проекта сомнительна из-за необходимости больших инвестиций в инфраструктуру, а мощность — почти 10% мирового производства метанола — выглядит избыточной.

Зарегистрированная в Гонконге Sherwood Energy заключит с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) соглашение о реализации проекта переработки газа. Подписание запланировано на Восточном экономическом форуме, сообщила “Ъ” глава направления нефтегазохимии департамента инвестпроектов АНО АПИ Анастасия Набатчикова. На первой стадии предполагается создание производства метанола мощностью 7,2 млн тонн в год в поселке Аян Хабаровского края (на берегу Охотского моря). Ресурсной базой должны стать месторождения Западной Якутии, газ которых поступит в Аян по новому газопроводу мощностью до 20 млрд кубометров в год и протяженностью, по оценкам “Ъ”, около 1,2 тыс. км.

По словам госпожи Набатчиковой, стоимость проекта оценивается в 740 млрд руб., в том числе разведка и разработка месторождений — 250 млрд руб., газопровод — 150 млрд руб., сам завод по выпуску метанола — 300 млрд руб., и 40 млрд руб.— инфраструктура в Аяне (электростанция, причалы и т. д.).

Sherwood Energy — дочерняя структура китайской Sirius Holding, которая в последние годы интересуется нефтегазовыми проектами на Дальнем Востоке и, в частности, безуспешно лоббировала создание НПЗ в Амурской области.

В Sirius “Ъ” подтвердили планы по метанольному проекту.

Глава совета директоров Sirius Жань Тао заявил “Ъ”, что ресурсной базой на первом этапе станут месторождения «Туймааданефтегаза» (его контролирует Sirius) и «ГДК Ленск-газ» (подконтрольна властям Якутии).

При этом Sirius «рассчитывает на объемы газа других недропользователей Западной Якутии, которые оказались за пределами трубопровода "Сила Сибири"». Господин Тао заметил, что «потребуется некоторое время, чтобы добыча газа в Западной Якутии достигла 20 млрд кубометров», и на первом этапе мощность производства метанола составит 7,2–10,8 млн тонн в год в зависимости от количества сырья.

Господин Тао добавил, что как основной инвестор в метанольные мощности рассматривается китайская Chengzhi, один из крупнейших импортеров метанола в КНР, которая недавно запустила проект по переработке метанола в олефины на 1 млн тонн в год в порту Нанкина. В остальные сегменты (газопровод, месторождения) пригласят других инвесторов, также Sirius рассчитывает на участие Фонда Шелкового пути, Российско-китайского регионального инвестфонда (структура РФПИ и CIC), Фонда развития Дальнего Востока и банков. В фондах воздержались от комментариев.

«Туймааданефтегазу» принадлежат лицензии на Бирюкский, Мухтинский, Кэдэргинский и Хоптолохский участки в Олекминском улусе Якутии, их общие геологические ресурсы, по оценке компании,— 332 млрд кубометров. Это, по мнению источников “Ъ” в отрасли, обеспечит максимум 6 млрд кубометров годовой добычи, причем необходимы вложения в доразведку. «ГДК Ленск-газ» разрабатывает Отраднинское месторождение с подтвержденными запасами 35 млрд кубометров. Сейчас добывается всего 50 млн кубометров для нужд Ленска, но добыча может быть увеличена до 0,9 млрд кубометров в год.

Таким образом, у Sirius вряд ли хватит газа для реализации метанольного проекта только за счет собственного сырья. Кроме того, завод очень крупный, и спрос также может стать проблемой, даже учитывая постоянный рост потребления в Китае.

Для сравнения: выпуск метанола в России в 2018 году не превысил 4,5 млн тонн.

Проект имеет право на существование, но стоимость строительства газопровода и порта в Хабаровском крае негативно влияет на его экономику, отмечает директор практики «Газ и химия» Vygon Consulting Дмитрий Акишин. Он добавляет, что стоимость сырья — это основное конкурентное преимущество российского метанола и если для производств в европейской части РФ цена газа не превышает $60–70 за 1 тыс. кубометров, то строительство трубопровода может поднять ее для проекта выше $100–120. Кроме того, мощность 7–10 млн тонн метанола в год выглядит «непомерно большой» на фоне мирового производства из нефтегазового сырья 80 млн тонн в год, полагает эксперт. По его мнению, вывод проекта на рынок, даже если все объемы заберет КНР, приведет к снижению цен на метанол.

Юрий Барсуков, Михаил Коростиков