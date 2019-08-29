В РЖД готовы потратить на проект строительства ВСМ Москва – Петербург более 30 млрд рублей

ОАО «РЖД» намерено потратить на проектную документацию и выполнение инженерно-изыскательных работ по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург 30,6 млрд рублей. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с планами компании, сообщает РБК.

Предполагается, что данные средства будут также направлены на подготовку документации по планировке и межеванию территории. Вопрос о проектировании и источниках финансирования будет вынесен на совет директоров, уточняет агентство.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по оценке вице-премьера РФ Максима Акимова, общая стоимость строительства ВСМ может составить 1,5 трлн руб. Также сообщалось, что вопрос о проектировании новой железнодорожной магистрали должен быть рассмотрен в конце августа этого года.