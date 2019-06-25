Строительство высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург оценили в 1,5 трлн рублей

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что предварительная стоимость строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург составляет 1,5 трлн руб. «Это немаленький участок, это самый дорогой участок земли»,— сообщил он журналистам (цитата по ТАСС).

«Во-вторых, он 800 км — ровно столько, сколько и до Казани. В-третьих, это строительство новых путей. В-четвертых, это заход в Москву и Санкт-Петербург. Вы попробуйте железной дорогой зайти в Париж, например»,— отметил господин Акимов.

По словам вице-премьера, финансовая модель проекта и предварительное технико-экономическое обоснование еще не готовы, но все представляется «очень перспективно». В частности, прорабатывается возможность сделать трассировку с заходом, чтобы получилась небольшая петля через Великий Новгород.

Напомним, строительство ВСМ Москва—Санкт-Петербург в апреле поддержал президент России Владимир Путин. С этой идеей к нему обратились врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава ОАО РЖД Олег Белозеров.

Подробнее о проекте высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург — в публикации “Ъ” «В скорости и в радости».