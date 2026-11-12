«Вернуть былое величие уже невозможно»
Владимир Осипов — о быстрых взлете и падении ХК «Чикаго»
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В самом начале XXI века хоккейный клуб НХЛ «Чикаго Блэкхокс», мягко говоря, звезд с неба не хватал. Дошло до того, что ведущие спортивные издания перестали отправлять на матчи команды своих корреспондентов. Но всего за три года новые назначения на руководящие должности и успешные драфты изменили все.
Уже в 2009-м Forbes называл «Чикаго» самой перспективной командой десятилетия, и надо сказать, игроки не подвели.
В 2010 году они уже играли в финале Кубка Стэнли с «Филадельфией». То противостояние шести матчей и сейчас называют одним из самых ярких в XXI веке. Фактически за пять лет «Блэкхокс» прошел путь от забытого богом аутсайдера до лучшего клуба лиги и, конечно, на этом не остановился. В 2013-м, в шестом матче финальной серии с «Бостоном», они умудрились перевернуть игру за 17 секунд и взяли второй кубок. Третий игроки «Чикаго» поднимали над головой в 2015-м. Это было настоящее величие, и болельщики, конечно, верили в то, что так будет всегда.
Но то, что случилось потом, до сих пор анализируют хоккейные эксперты.
Звездам клуба серьезно повысили зарплату. С учетом потолка по выплатам в лиге менеджеры потеряли возможность для маневра и начали совершать ошибки. Тогда не повезло россиянину Артемию Панарину, который пришел в команду, которая, как оказалось, уже начинала свой путь вниз. В 2017 году «Чикаго» даже в плей-офф не попал и стал одним из трех худших клубов Запада. До сих пор команда, которая была одной из лучших на протяжении шести лет, находится среди аутсайдеров, и, кажется, вернуть былое величие уже невозможно.