«Вернуть былое величие уже невозможно»

В 2010 году они уже играли в финале Кубка Стэнли с «Филадельфией». То противостояние шести матчей и сейчас называют одним из самых ярких в XXI веке. Фактически за пять лет «Блэкхокс» прошел путь от забытого богом аутсайдера до лучшего клуба лиги и, конечно, на этом не остановился. В 2013-м, в шестом матче финальной серии с «Бостоном», они умудрились перевернуть игру за 17 секунд и взяли второй кубок. Третий игроки «Чикаго» поднимали над головой в 2015-м. Это было настоящее величие, и болельщики, конечно, верили в то, что так будет всегда.