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«Вернуть былое величие уже невозможно»

Владимир Осипов — о быстрых взлете и падении ХК «Чикаго»

Jerry Lai / USA TODAY Sports / Reuters

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В самом начале XXI века хоккейный клуб НХЛ «Чикаго Блэкхокс», мягко говоря, звезд с неба не хватал. Дошло до того, что ведущие спортивные издания перестали отправлять на матчи команды своих корреспондентов. Но всего за три года новые назначения на руководящие должности и успешные драфты изменили все.
Уже в 2009-м Forbes называл «Чикаго» самой перспективной командой десятилетия, и надо сказать, игроки не подвели.
В 2010 году они уже играли в финале Кубка Стэнли с «Филадельфией». То противостояние шести матчей и сейчас называют одним из самых ярких в XXI веке. Фактически за пять лет «Блэкхокс» прошел путь от забытого богом аутсайдера до лучшего клуба лиги и, конечно, на этом не остановился. В 2013-м, в шестом матче финальной серии с «Бостоном», они умудрились перевернуть игру за 17 секунд и взяли второй кубок. Третий игроки «Чикаго» поднимали над головой в 2015-м. Это было настоящее величие, и болельщики, конечно, верили в то, что так будет всегда.
Но то, что случилось потом, до сих пор анализируют хоккейные эксперты.
Звездам клуба серьезно повысили зарплату. С учетом потолка по выплатам в лиге менеджеры потеряли возможность для маневра и начали совершать ошибки. Тогда не повезло россиянину Артемию Панарину, который пришел в команду, которая, как оказалось, уже начинала свой путь вниз. В 2017 году «Чикаго» даже в плей-офф не попал и стал одним из трех худших клубов Запада. До сих пор команда, которая была одной из лучших на протяжении шести лет, находится среди аутсайдеров, и, кажется, вернуть былое величие уже невозможно.
«Коммерсантъ FM». Арена с Владимиром Осиповым

Авторы

  • Владимир Осипов
    Владимир Осипов
    руководитель отдела спорта