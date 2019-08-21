Владельцу «Калины ойл» Валерию Борисову утверждено обвинительное заключение

Заместитель прокурора Воронежской области Геннадий Буслаев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении собственника топливной группы компаний «Калина Ойл» Валерия Борисова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В ведомстве напомнили, что по версии следствия, в документы бухгалтерского учета и налоговой отчетности ряда юридических лиц, подконтрольных Валерию Борисову, в период с 2011 по 2014 годы были внесены заведомо ложные сведения о наличии у организаций права на возмещение налога на добавленную стоимость. В результате Валерием Борисовым получены более 64 млн руб. из бюджета РФ. Бизнесмен признал вину и возместил ущерб, отметили в надзорном ведомстве. Соответственно, максимальное наказание обвиняемому не может превышать четырех лет и четырех месяцев лишения свободы.

Подробнее об уголовном деле — в материале “Ъ-Черноземье” «Погашение ущерба уберегло от ареста».

Ирина Лобанова