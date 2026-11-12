Часовой у Могилы Неизвестного Солдата в Вашингтоне отчитал главу Пентагона

После официальной части церемонии военный министр Пит Хегсет с супругой Дженнифер, главой аппарата Рики Буриа и старшими советниками задержались у мемориала, чтобы сделать групповое фото. Кто-то из участников группы громко говорил и смеялся. В этот момент часовой 3-го пехотного полка США, который несет круглосуточную вахту у мемориала с 1948 года, прервал патрулирование, повернулся к группе и крикнул: «Все посетители обязаны всегда сохранять атмосферу тишины и уважения!» Это попало на видео освещавших церемонию репортеров.