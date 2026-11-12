Часовой у Могилы Неизвестного Солдата в Вашингтоне отчитал главу Пентагона
Часовой ВС США, охраняющий Могилу Неизвестного Солдата на Арлингтонском национальном кладбище в Вашингтоне, отчитал главу Пентагона Пита Хегсета и группу его советников за неподобающее поведение. Инцидент произошел после церемонии возложения венков с участием президента США Дональда Трампа в рамках празднования Дня ветеранов. Об этом сообщает CNN.
После официальной части церемонии военный министр Пит Хегсет с супругой Дженнифер, главой аппарата Рики Буриа и старшими советниками задержались у мемориала, чтобы сделать групповое фото. Кто-то из участников группы громко говорил и смеялся. В этот момент часовой 3-го пехотного полка США, который несет круглосуточную вахту у мемориала с 1948 года, прервал патрулирование, повернулся к группе и крикнул: «Все посетители обязаны всегда сохранять атмосферу тишины и уважения!» Это попало на видео освещавших церемонию репортеров.
В Пентагоне уже отреагировали на разошедшееся в сети видео и негативные комментарии под ним. В ведомстве подтвердили происшедшее и поддержали действия часового. В Пентагоне заявили, что он «правильно и уважительно напомнил всем о необходимости соблюдать меры приличия в этот торжественный день».