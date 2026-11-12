Журналиста Михаила Фишмана* заочно приговорили к двум годам колонии
Симоновский суд Москвы заочно приговорил к двум годам колонии журналиста телеканала «Дождь»* (объявлен иноагентом) Михаила Фишмана* (объявлен иноагентом) по делу об участии в нежелательной организации. Суд также запретил осужденному три года администрировать сайты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.
Генпрокуратура России признала «Дождь»* нежелательной организацией 25 июля 2023 года. В 2022 году телеканал был заблокирован на территории РФ, и с этого момента редакция работает за рубежом. Михаил Фишман* начал работать на «Дожде»* в 2012 году.
Таганский суд Москвы заочно арестовал Михаила Фишмана* 13 августа. Ему заочно предъявили обвинения в участии в деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК). Максимальная санкция по этой статье — четыре года лишения свободы.
* — телеканал «Дождь» и журналист Михаил Фишман объявлены Минюстом России иностранными агентами.