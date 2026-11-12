Журналиста Михаила Фишмана* заочно приговорили к двум годам колонии

Симоновский суд Москвы заочно приговорил к двум годам колонии журналиста телеканала «Дождь»* (объявлен иноагентом) Михаила Фишмана* (объявлен иноагентом) по делу об участии в нежелательной организации. Суд также запретил осужденному три года администрировать сайты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.