«Голос» нашел в России политическую цензуру

Злоупотребление «административным ресурсом» привело к существенному искажению информационного поля и отсутствия у общества достоверной и объективной информации в нынешней избирательной кампании. Сложившаяся со свободой слова в СМИ ситуация похожа на политическую цензуру, которая в России запрещена Конституцией. Такие выводы содержатся в докладе движения в защиту прав избирателей «Голос». Поэтому в поисках объективных новостей граждане все больше уходят в социальные сети и мессенджеры.

Вмешательство государства властей в предвыборную информационную кампанию и ограничение свободной политической дискуссии может значительным образом повлиять на результаты выборов, говорится в докладе «Голоса». «Мониторинг показывает, что в СМИ, особенно на региональном уровне, отсутствует плюрализм мнений: подача чаще всего однобокая, и, как правило, это происходит именно в прессе так или иначе зависимой от власти,— сказал “Ъ” член совета движения "Голос" Станислав Андрейчук.— Деятельность оппозиционных кандидатов при этом либо не освещается совсем, либо подается в негативном ключе».

Очевидными признаками политической цензуры, по словам правозащитника Андрейчука, являются проверки СМИ, которые публикуют неугодную для власти информацию. В качестве примера он привел ситуацию с крупным информационным агентством Забайкалья «Чита.ру», где после публикации о нарушениях на выборах правоохранительные органы начали искать нарушения в работе самого агентства.

В некоторых случаях, как отмечается в докладе, государственные и муниципальные СМИ создают преимущество для «административных» кандидатов еще до начала предвыборной кампании, как это произошло, например, в Москве. «Для этого до начала выборов кандидатам из "списка мэрии" обеспечили абсолютное доминирование в окружных бюджетных СМИ»,— пишут авторы доклада. По их мнению, дисбаланс в освещении деятельности московских политиков в бесплатных окружных газетах также свидетельствует о наличии цензуры в государственных СМИ. Аналогичная ситуация складывается в подконтрольной властям прессе на всех уровнях.

«Мы наблюдали жесткое цензурирование и в 2018 году на выборах президента в ходе мониторинга центральных телеканалов, который показывал, насколько искаженно подавалась картинка,— рассказал господин Андрейчук.— Тенденция нарастает на протяжении последних 15 лет, и сейчас она доходит до совсем очевидного предела».

Аналогичного мнения поддерживается президент Ассоциации политических юристов Роман Смирнов. Он отметил в беседе с корреспондентом “Ъ”, что региональные избирательные кампании этого года показали, что в обществе формируется запрос на равенство возможностей. «Сформировать доказательную базу незарегистрированному кандидату, чтобы он мог прийти в суд и отстоять свою точку зрения, очень и очень сложно. При этом оценки некоторых событий и фактов значительной частью СМИ вызывают большой скепсис у избирателей, поэтому часть экспертного обсуждения, дискуссии лидеров общественного мнения переместились в социальные сети, мессенджеры»,— полагает господин Смирнов. Таким образом, по мнению эксперта, сегодня наблюдается определенное снижение интереса общества к традиционным СМИ и уход к альтернативным источникам информации в поисках более объективных новостей.

Движение «Голос» существует с 2013 года без оформления юридического лица, исторически занимается наблюдением на выборах и защитой прав избирателей. Является фактическим преемником ассоциации «Голос», которая существовала с 2000 года, но впоследствии получила статус иностранного агента, что вынудило создателей в дальнейшем действовать без оформления юридического лица.

Елена Рожкова, Ангелина Галанина