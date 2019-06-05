Аудиторским СРО не хватает компаний

Затянувшаяся на более чем два года реформа аудита и отсутствие однозначных критериев численности саморегулируемых организаций (СРО) могут привести к тому, что на российском рынке не останется аудиторов. Эксперты выявили в обеих СРО ликвидированные компании, наличие которых является нарушением действующего законодательства. Единственным решением проблемы могло бы быть объединение двух организаций.

На днях Межрегиональный профсоюз аудиторов, бухгалтеров и финансовых работников сообщил о «мертвых душах», выявленных аудитором Андреем Корешковым в СРО РСА (ее членами являются крупнейшие аудиторские организации). В частности, сообщалось о 16 компаниях, которые, согласно реестру Минфина, считались действующими аудиторскими организациями—членами СРО, но в то же время были исключены из единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Среди обнаруженных «мертвых душ» есть компании, которые перестали существовать в 2016 и 2017 годах, есть и ликвидированные в 2018 и 2019 годах. Проверка, проведенная “Ъ”, подтвердила достоверность указанных сведений — все 16 компаний по-прежнему числятся на сайте Минфина, однако, согласно данным Kartoteka.ru, прекратили свою деятельность.

Согласно закону «Об аудиторской деятельности», для профильных СРО существуют численные критерии — не менее 2 тыс. компаний-членов или же не менее 10 тыс. членов-аудиторов. По состоянию на 4 июня 2019 года численность членов СРО РСА составляет 2014 организаций. Таким образом, за вычетом выявленных «мертвых душ» у СРО остается лишь 1998 компаний-членов, и критерий не выполняется. Количество членов-физлиц РСА составляет 10 386 человек. В рассылке профсоюза указывается, что повышение квалификации в 2018 году прошли менее 10 тыс. аудиторов, таким образом, может быть нарушен и второй критерий численности. Впрочем, «мертвые души» есть и во второй аудиторской СРО — ААС. Здесь инициативной группой аудиторов (исследование есть в распоряжении “Ъ”) было выявлено 9 ликвидированных компаний, все еще находящихся в реестре, и 17 находящихся в стадии ликвидации (согласно Kartoteka.ru). Эти данные датированы 2018–2019 годами. Что также является нарушением профильного закона. При этом, по данным Минфина, у СРО ААС 2103 члена-компании, то есть даже за вычетом «мертвых душ» критерий по численности выполняется. Количество аудиторов-членов у СРО — 9098 человек.

Как сообщила “Ъ” председатель правления РСА Людмила Козлова, организации из списка в нарушение действующего порядка не уведомили СРО о своей ликвидации, по ним ведется расследование причин ликвидации. При этом она подчеркнула, что данные на nalog.ru не являются однозначным основанием для исключения компании из реестра аудиторских организаций. По словам главы СРО ААС Ольги Носовой, недавно в СРО прошла проверка Минфина, «мертвые души» были вычищены из реестра, «с теми же, кто находится в стадии ликвидации, мы работаем».

Складывающаяся ситуация беспокоит рынок. «Мы видим верхушку айсберга — лишь компании, которые уже ликвидированы»,— отмечает собеседник “Ъ” в крупной аудиторской компании. Однако, по его оценке, в связи с грядущей реформой «прекратили заниматься аудитом куда большее количество организаций», до трети всех компаний. «Их нахождение в реестре — вопрос времени, так что, скорее всего, обе СРО не выполняют критерии по численности»,— отмечает собеседник “Ъ”. Аудитор же по закону не может считаться аудитором, если не состоит в СРО, и потому в любой момент в стране может просто не остаться аудиторов, подытожил эксперт.

По словам заместителя главы ФБК Алексея Терехова, законом предусмотрен не ежегодный, а периодический контроль СРО или же по поступающим жалобам, поэтому «мертвых душ» можно пропустить случайно. «Но в данном случае важно не "ловить блох", а принять поправки к профильному закону и снять неопределенность»,— отметил он. Законопроект по реформе аудита был разработан в мае 2017 года, но до сих пор не принят. В нынешней редакции документа определено, что на рынке должна остаться одна СРО. «Мы рассчитываем, что проект по реформе аудита будет принят уже в весеннюю сессию»,— сообщил “Ъ” глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «На мой взгляд, единственно правильное решение — уже сейчас начать объединение двух СРО, не дожидаясь поправок,— отметил президент РКАиБ Александр Руф.— Давно было очевидно, что единая СРО неизбежна, однако пока обе СРО не могут достигнуть договоренности, ставя под угрозу весь рынок».

Вероника Горячева, Вадим Арапов