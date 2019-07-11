Повышение финансовой грамоты

Перефразирую известную поговорку: без бумажки ты подозреваемый в нарушении закона «Об аудиторской деятельности», а с бумажкой — надежнейшая саморегулируемая организация (СРО). Главное, чтобы бумажка была правильная. Например, почетная грамота, врученная председателем правительства Дмитрием Медведевым.

Еще буквально месяц назад СРО РСА искала возможности объединиться с другой СРО аудиторов — ААС. Причина была веская: среди членов РСА обнаружились «мертвые души» — как давно ликвидированные компании, так и аудиторы—физические лица, которые не прошли повышение квалификации (см. “Ъ” от 5 июня). В результате СРО не соблюдала установленные законом критерии численности членов — не менее 2 тыс. компаний или 10 тыс. аудиторов.

В то же время регулятору поступила жалоба на РСА от Межрегионального союза аудиторов, в которой также сообщалось о нарушении СРО критериев численности, в том числе о находящихся в качестве членов уже ликвидированных юрлиц. Признавая нереальность выполнения законодательных критериев по численности, РСА инициировала переговоры с ААС, решение об объединении было принято и о нем объявили официально (см. “Ъ” от 11 июня).

Однако спустя всего 10 дней, 21 июня, произошло событие, которое изменило риторику РСА. Председатель СРО Владимир Колбасин получил правительственную грамоту за заслуги в области экономики и финансовой деятельности, за многолетнюю и плодотворную работу в интересах развития аудиторского рынка. И уже 2 июля на заседании рабочего органа совета по аудиторской деятельности при Минфине РСА сменила риторику. В ответ на предложение главы ААС Ольги Носовой к 1 августа продумать состав правления новой объеденной организации глава РСА Людмила Козлова неожиданно заговорила о юридических рисках объединения, о необходимости все еще раз продумать и т. д. И, как сообщили “Ъ” в РСА, на сегодня все «мертвые души» исключены, СРО внимательно отслеживает своих членов по ЕГРЮЛ, а общее количество членов-юрлиц по состоянию на 10 июля — ровно 2003 компании.

Более того, совсем недавно, в начале месяца, профсоюз аудиторов получил ответ Минфина на свое обращение: там пообещали учесть информацию о численности СРО «при осуществлении контрольных мероприятий». Как пояснил “Ъ” собеседник в Минфине, имеется в виду плановая проверка организации в ноябре 2019 года. То есть фактически регулятор дает СРО еще четыре месяца форы для исправления ситуации.

В результате теперь уже речь может идти не об объединении, а о присоединении конкурирующей СРО. Если, конечно, почетной грамотой не наградят руководство ААС.