К выборам в Мосгордуму допущено 228 кандидатов

Сегодня стал известен окончательный список кандидатов в депутаты Мосгордумы. Так, к участию в выборах по 45 одномандатным округам допущено 228 кандидатов, сообщил “Ъ” член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Шесть кандидатов выбыли из предвыборной гонки либо по собственному желанию, либо по решению суда.

«Итоговое количество кандидатов на 2 сентября — 228. Еще один кандидат в 14-м округе снял свою кандидатуру»,— сказал Дмитрий Реут.

До 2 сентября включительно кандидаты в депутаты имели право снять свою кандидатуру с участия в выборах. Кроме того, в отдельных случаях, указанных в Избирательном кодексе Москвы, это право продлевается до 6 сентября. По данным на 30 августа было зарегистрировано 229 кандидатов.

Ранее господин Реут сообщал, что также пока в числе зарегистрированных числится кандидат в 14-м округе Сергей Цукасов, так как он в настоящий момент обжалует в Верховном суде решение Мосгорсуда снять его с участия в выборах. Согласно законодательству, пока решение суда не вступило в силу, кандидат считается участвующим в выборах. Решение по кандидатуре Сергея Цукасова Верховный суд примет в среду, 4 сентября.

Напомним, выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего было зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий и 62 самовыдвиженца. 57 кандидатов получили отказ, позднее представитель «Яблока» Сергей Митрохин обжаловал это решение в Мосгорсуде и был допущен к участию в выборах. Больше никому из представителей несистемной оппозиции, получивших отказ в регистрации, добиться допуска к участию в выборах не удалось.

О том, как ЦИК и МГИК подвели итоги регистрации кандидатов в Мосгордуму, читайте в материале “Ъ”.

Елена Рожкова