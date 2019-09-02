Общественные слушания по полигону «Шиес» пройдут весной 2020 года

Публичные слушания по мусорному полигону «Шиес» в Архангельской области будут организованы в марте—апреле 2020 года, сообщили “Ъ” в пресс-службе департамента капитального ремонта Москвы. Тогда же будет организован прием замечаний от жителей Ленского района.

До 15 июня на территории будущего полигона сформировали погрузочно-разгрузочную площадку, построили временный бытовой городок и смонтировали ограждения, подготовив объект к проведению проектно-изыскательских работ. «До настоящего времени каких-либо работ по созданию объектов, относящихся к основной деятельности ЭкоТехноПарка "Шиес" не производилось»,— добавили в пресс-службе. Во второй половине сентября начнутся уже непосредственно инженерные изыскания.

Ранее учесть мнение жителей Архангельской области по поводу строительства мусорного полигона поручил президент России Владимир Путин. Он также пообещал обсудить эту проблему с главой региона и мэром Москвы.

Протестные акции, организованные жителями Архангельской области, проходят в Шиесе с декабря 2018 года. Противники полигона пытались провести референдум о ввозе в Архангельскую область мусора из других регионов, но Верховный суд посчитал голосование незаконным.

Почему суд отказал архангельским активистам, читайте в публикации “Ъ” «Мусор убрали с референдума».