Мусор убрали с референдума

Верховный суд (ВС) признал законным отказ инициативной группе в проведении референдума о ввозе в Архангельскую область мусора из других регионов. Активисты добивались его проведения с прошлого года. Депутаты областного собрания заявляли, что вопросы обращения с отходами регулируются федеральными нормами и менять их региональным плебисцитом нельзя. Активисты заявляют, что будут все равно пытаться его провести: параллельно созданы еще две инициативные группы с другими вопросами для референдума. Впрочем, им областной избирком также отказал в регистрации, и эти отказы также будут обжалованы. Опрошенные “Ъ” эксперты считают, что референдум не разрешил бы напряженную ситуацию в регионе.

ВС РФ отменил во вторник решение Архангельского областного суда, который в конце апреля признал незаконными решения областного избиркома и заксобрания, отказавших инициативной группе в проведении референдума о запрете ввоза в область мусора из других регионов. В облсуд с иском к избиркому и областному собранию обратилась Елена Калинина, председатель инициативной группы, которая с октября прошлого года пытается добиться проведения регионального референдума о запрете на ввоз мусора. Облизбирком четырежды отказывал ей, но в начале февраля 2019 года группа все же была зарегистрирована. После этого депутаты областного собрания признали незаконным выносимый на референдум вопрос: «Вы за то, чтобы запретить ввоз на территорию Архангельской области отходов потребления и производства из других субъектов Российской Федерации с целью их дальнейшего обращения на территории Архангельской области, за исключением случаев транспортировки вторичного сырья на объекты промышленности для их переработки?» Депутаты заявили, что вопросы обращения с отходами регулируются федеральными нормами и менять их областным плебисцитом нельзя. После голосования облсобрания избирком отозвал регистрацию инициативной группы. В Архангельском областном суде истцы настаивали, что ответчики препятствуют прямому волеизъявлению граждан, которое необходимо обеспечить, пока губернатор Игорь Орлов от имени области не заключил соглашение с Москвой о совместном обращении с мусором. Областной суд встал на сторону активистов, ответчики обжаловали это решение в ВС РФ.

Напомним, в октябре 2018 года представители столичных властей официально представили проект строительства полигона для захоронения брикетов с мусором в Архангельской области. Уже почти год в области и соседней с ней Республике Коми регулярно проходят массовые протесты против строительства мусорного полигона на железнодорожной станции Шиес в Ленском районе.

В итоге ВС РФ отказал в удовлетворении административного иска инициативной группы. Представитель истцов Александр Козенков сообщил “Ъ”, что после изучения мотивировочной части решения инициативная группа будет подавать кассационную жалобу: «Но для начала надо посмотреть, что именно легло в решение суда. Есть вариант, что судьи посчитали, что это были какие-то формальные нарушения, например, противоречие в вопросе, выносимом на референдум». Активисты заявляют, что будут добиваться проведения референдума любыми законными способами. Елена Калинина рассказала “Ъ”, что параллельно созданы еще две инициативные группы с другими вопросами для референдума, им также было отказано в регистрации, и активисты пытаются оспорить отказы в облсуде. Второй инициативной группе областной суд уже отказал, рассказала “Ъ” госпожа Калинина, это решение также будет обжаловано в ВС. Рассмотрение иска третьей группы приостановлено — по словам Елены Калининой, «в ожидании сегодняшнего решения».

Политолог Константин Калачев называет решение ВС ожидаемым:

«Любой референдум создает прецедент, если люди начнут решать вопросы на референдумах, это создаст угрозу вертикали власти и стабильности».





Политтехнолог Григорий Казанков напоминает, что провести референдум технически сложно. По законодательству, активистам меньше чем за месяц нужно собрать подписи 2% избирателей региона (в случае с Архангельской областью — 18,2 тыс. человек), достоверность которых должен подтвердить облизбирком. «Многим кажется, что референдум — это очень хорошо, но это на самом деле очень лукавая история,— говорит политтехнолог.— Ведь важна еще формулировка вопроса. Чтобы референдум признали состоявшимся, проголосовать должны 50% избирателей региона, а это крайне сложно». По мнению господина Казанкова, референдум не разрешит ситуацию, сложившуюся в Архангельской области: «Есть обеспокоенность граждан историей с непонятным для них строительством. Будет референдум или нет, все равно нужно людям все объяснять, говорить с ними об их опасениях».

В середине мая президент раскритиковал проект строительства полигона в Шиесе в ходе медиафорума ОНФ в Сочи и пообещал обсудить это с руководством Москвы и Архангельской области. Готовясь к прямой линии с президентом 20 июня, более 500 активистов приехали на железнодорожную станцию, где планируется строительство полигона, рассчитывая на прямое включение, но на этот раз вопрос о Шиесе в эфире не поднимался.

Анна Васильева