Верховный суд отказал в референдуме о запрете ввоза мусора в Архангельскую область

Верховный суд (ВС) России постановил, что проведение референдума о запрете ввоза московского мусора в Архангельскую область является незаконным, сообщает «МБХ медиа». Жалоба поступила от правительства региона, которое выступило против решения Архангельского областного суда. Он признал незаконными решения местного избиркома и областного заксобрания, которые отказали активистам в проведении референдума.

ВС также отклонил иск представителя инициативной группы референдума Елены Калининой, в котором она просила признать запрет на проведение референдума областными депутатами незаконным. Она заявила, что с апелляцией не согласна.

«Население в октябре подавало огромное количество писем о закрытии ввоза из других регионов. Было 50 тыс. обращений. Строится полигон, люди видят стройку, документов нет, людей не спросили. Решили провести референдум как источник прямой демократии»,— отметила госпожа Калинина.

Напомним, с декабря 2018 года жители Архангельской области протестуют против строительства мусорного полигона в районе станции Шиес. Туда планируется вывозить мусор из Москвы. 16 мая президент России Владимир Путин на медифоруме «Общероссийского народного фронта» пообещал обсудить эту проблему с главой региона и мэром Москвы. По его мнению, решения о вывозе мусора должны приниматься так, чтобы не вредить людям. 19 мая в Архангельске прошла очередная акция протеста, митинг-концерт, на который, по официальным данным, вышли около 4 тыс. человек.

Почему строительство полигона вызвало массовые протесты — в материале “Ъ” «Это тайга, а не Манежная площадь».

О планах губернатора Архангельской области на полигон и на предстоящие выборы — в интервью “Ъ”.