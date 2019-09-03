Нефть в обмен на инвестиции

«Роснефть» уже около двух лет не продавала крупных добычных активов в России — с момента вхождения британской BP в газовый проект Харампур. Напротив, в последнее время компания занимается в основном покупкой активов как в России, так и за рубежом, чему способствуют и относительно высокие цены на нефть. Поэтому сообщение в индийских СМИ о готовности «Роснефти» продать 49% в Сузунском, Тагульском и Лодочном месторождениях (входят в Ванкорский кластер) на первый взгляд выглядит удивительно. Особенно если учесть, что «Роснефть» уже три года обсуждает эту сделку с консорциумом индийских компаний во главе с ONGC и до сих пор без всякого результата. Тем не менее компании действительно могут подписать необязывающее соглашение в ходе Восточного экономического форума, но оно будет касаться более масштабного проекта «Роснефти» — «Восток Ойл».

Глава «Роснефти» Игорь Сечин уже просил на этот проект 2,6 трлн руб. в виде налоговых льгот, однако вопрос до сих пор не решен. Основная проблема в том, что экономическая целесообразность совместной разработки восточносибирских месторождений и Пайяхского месторождения на Таймыре (принадлежит «Нефтегазхолдингу» Эдуарда Худайнатова) выглядит как минимум неочевидной. В подобной ситуации привлечение иностранных инвесторов могло бы помочь не только с финансовой, но и с имиджевой точки зрения, показав в том числе руководству страны, что проект жизнеспособен. Однако пока даже акционер «Роснефти» BP, у которой есть опыт работы в Восточной Сибири, а также в Арктике в США, не горит желанием входить в этот проект.

Тем не менее «Роснефть» уже успешно задействовала иностранных инвесторов для получения налоговых льгот. Так, компания использовала вхождение в ее капитал катарского фонда QIA и трейдера Glencore в конце 2016 года как предлог для получения налогового вычета из НДПИ по Самотлорскому месторождению. Возможно, схожий механизм компания применит и для «Восток Ойл» — в июльском письме Владимиру Путину Игорь Сечин сообщал, что вхождение новых партнеров в проект будет зависеть от налоговых стимулов, которые обеспечат «эффективный возврат на инвестиции». Аналогичный аргумент компания использовала для получения льгот для ВНХК — нефтеперерабатывающий проект в итоге их не получил, после чего был свернут. Хотя подобное развитие событий может ждать и «Восток Ойл», привлечение иностранных партнеров, скорее всего, укрепит позиции «Роснефти» в споре за льготы.