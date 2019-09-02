Xiaomi расширила флагманскую линейку в России

Китайский производитель смартфонов и «умных» устройств Xiaomi, представил в Москве смартфон Mi 9T Pro, ставший продолжением ее флагманской линейки Mi 9. По заявлению представителей компании, новое устройство, оснащенное процессором Qualcomm Snapdragon 855, является самым быстрым в своем классе. Смартфон также оснащен полноэкранным дисплеем 6,39 дюйма и тройной камерой 48 Мп и фронтальной камерой 20 Мп. Продажи смартфона в России начнутся 6 сентября.

Новый смартфон выходит на рынок вскоре после того, как компания представила не слишком удачные для нее результаты по итогам второго квартала текущего года. Компания показала рекордно низкий рост выручки, в то время как ее доля мирового рынка сократилась на 2,3%, по данным IDC. На крупнейшем же в мире китайском рынке — на 0,2%. По словам директора аналитического департамента ИК «Фридом Финанс» Вадима Меркулова, представленное в понедельник устройство «будет одним из драйверов по реабилитации роста продаж, которые растеряли темпы с увеличения на 60% до 15% в последнем отчетном квартале».

О том, как Xiaomi осваивает российские регионы, читайте в публикации “Ъ”.

Николай Нерехтов