Xiaomi прозванивает регионы

Китайская Xiaomi выбрала второго партнера по развитию розничной сети в России. Открытие 100 новых монобрендовых салонов в регионах будет курировать компания «Марвел-Дистрибуция». Xiaomi будет претендовать на позиции затронутой санкциями США компании Huawei, однако развитие розницы вряд ли решит проблемы с неофициальными поставками бренда в РФ и с дефицитом его новинок, рассуждают эксперты.

Партнером Xiaomi по развитию розничной сети в регионах РФ стала «Марвел-Дистрибуция», рассказали “Ъ” в компаниях. В 2019 году «Марвел-Дистрибуция» откроет 100 салонов Xiaomi в Астрахани, Волгограде, Калининграде, Курске, Краснодаре, Томске, Туле, Омске, Благовещенске и других городах. В 2020 году планируется дальнейшее расширение сети салонов.

Xiaomi будет инвестировать в маркетинг и даст партнерам приоритет при отгрузке смартфонов, сообщил производитель. «Марвел-Дистрибуция» будет следить за продажами, ассортиментом и за оформлением точек, пояснил директор департамента «Мобильные средства связи» компании Павел Вьюков. В проекте отсутствуют франчайзинговые взносы, уточнил он. По его словам, партнерами могут стать компании, торгующие нелицензионным товаром Xiaomi. «Многие из них задумались о переходе на официальные закупки»,— утверждает Павел Вьюков.

Продукция Xiaomi уже представлена в России в 30 магазинах и 29 «островках» в торговых центрах Москвы и других городов. Магазины Mi Store в крупных городах развивает компания «Смарт оранж»; ее представитель не ответил на запрос “Ъ”. Расширение розницы в России также планировала Huawei, сообщал “Ъ” 22 марта. 6 июня Huawei объявила об открытии двух магазинов в Москве и одного — в Воронеже. В ближайшие два месяца Huawei планирует открыть еще четыре магазина, а всего в России будет работать 11 магазинов, уточнили “Ъ” в Huawei. Ее партнером по развитию розницы стала Inventive Retail Group (также управляет сетями re:Store, Samsung, Sony и др.).

В первом квартале 2019 года Huawei стала лидером по поставкам смартфонов в России, увеличив их в два с половиной раза, до 2,6 млн штук, подсчитали в GS Group. Второе место заняла Samsung (2,1 млн штук), третье — Apple, поставки которой упали год к году почти в два раза (на 46%, до 0,6 млн штук), а Xiaomi стала четвертой, сохранив объемы поставок на уровне аналогичного периода 2018 года (почти 0,5 млн штук). По данным IDC, за первый квартал 2019 года в Россию было отгружено 6,4 млн смартфонов, что на 8,2% выше показателя того же квартала 2018 года. Рынок смартфонов составил $1,7 млрд без учета НДС.

Xiaomi рассчитывает занять нишу затронутой санкциями США Huawei, полагает руководитель Content Review Сергей Половников. «Если Huawei изначально работала в России через партнерский ритейл, то Xiaomi всегда делала ставку на онлайн-продажи, где пользователи могли получить устройства дешевле»,— напоминает он. Но попытка привлечь большее число региональных игроков к работе с официальными поставками может столкнуться с дефицитом самых ходовых моделей Xiaomi, предупреждает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Xiaomi не сможет гарантировать достаточных объемов товара, поскольку российский рынок пока не является приоритетным для компании, полагает он. Официальных поставок не хватает, потому что новые модели вызывают повышенный интерес ритейла и потребителя, возникает временный дефицит, особенно на первом этапе продаж новинок, парируют в «Марвел-Дистрибуции».

Развитие региональной розницы позволит Xiaomi несколько нарастить долю, но не решит проблему «серого импорта», считает Сергей Половников. Разница в цене между товаром из неофициальных каналов и официальными поставками может доходить до 40%, поэтому вряд ли за счет развития региональных салонов Xiaomi серьезно нарастит долю, соглашается Эльдар Муртазин.

Юлия Тишина