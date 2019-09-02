Windows 10 можно будет переустанавливать из облака

Американская корпорация Microsoft представила возможность скачать операционную систему Windows 10 из интернета для переустановки. На данный момент функция доступна только в бета-версии Insider Preview.

До этого переустановить систему можно было, только имея локальную копию, как физическую, так и сохраненную на компьютере. Microsoft утверждает, что, как и при локальной установке Windows, онлайн-версия также сотрет все приложения.

В июле Microsoft случайно представила обновленную версию Windows 10 для внутреннего пользования. В новом меню «Пуск» компания заменила анимированные плитки на статичные пиктограммы программ и приложений с прозрачным фоном. Отсутствуют традиционные папки «Стандартные» и «Служебные», но появилась панель с предложениями самых часто запускаемых программ, как это было в меню «Пуск» до Windows 10. Само меню все еще занимает половину экрана. В настоящий момент эта сборка недоступна.

Евгений Федуненко