Microsoft случайно показала новый дизайн меню «Пуск»

Американская корпорация Microsoft случайно представила обновленную версию Windows 10 для внутреннего пользования, сообщает The Verge. Windows 10 версии 18947 предназначалась для внутреннего тестирования, но оказалась доступна участникам программы Windows Insider, использующим 32-разрядные устройства. Сборка больше не доступна.

Microsoft accidentally releases internal Windows 10 version with new Start menu https://t.co/AGYxBaoQNl pic.twitter.com/vExh4dRE1J — The Verge (@verge) July 24, 2019

В новом меню «Пуск» компания заменила анимированные плитки на статичные пиктограммы программ и приложений с прозрачным фоном. Отсутствуют традиционные папки «Стандартные» и «Служебные», но появилась панель с предложениями самых часто запускаемых программ, как это было в меню «Пуск» до Windows 10. Само меню все еще занимает половину экрана.

В январе уже сообщалось о том, что Microsoft планирует избавиться от анимированных плиток в меню «Пуск» или даже вернуться к классическому виду в стиле Windows 7. Также компания может в целом отказаться от меню «Пуск», например в версии Windows Lite.

Евгений Федуненко