Российские баскетболисты добросили до второго этапа Их шансы попасть в четвертьфинал будут понятны после матча с аргентинцами

Сборная России, разгромив корейцев — 87:73, одержала вторую подряд победу на чемпионате мира по баскетболу в Китае. Она обеспечила российской команде, чей потенциал накануне первенства представлялся большой загадкой из-за обилия потерь, возможность побороться за участие в четвертьфинале на втором групповом этапе. Насколько велики ее шансы в этой борьбе, можно будет оценить после заключительного матча в группе B против ее лидеров-аргентинцев.

Второй матч сборной России стилистически отличался от первого. Игра с нигерийцами была отмечена лихими виражами сюжета, которые однажды заставили российскую команду отыгрывать грозившее вот-вот превратиться в катастрофическое отставание и драться изо всех сил в непростой концовке. С корейцами все было проще.

Стартовая четверть вообще намекала на их абсолютную неспособность оказать хоть какое-то сопротивление. Считавшиеся безусловными аутсайдерами группы B корейцы показывали именно что аутсайдерский баскетбол. Имея в рядах лишь одного более или менее рослого и могучего игрока — натурализованного американца Рикардо Рэтлиффа, сборная Южной Кореи, конечно, не могла мечтать о том, чтобы брать верх под щитами. Но и ее козыри не работали. Корейская резвость была бесполезна из-за хаотичности передвижений, а с меткостью дела обстояли немногим лучше, чем с умением правильно расставляться в нападении и защите. Хайлайтами, хорошо иллюстрирующими соль происходившего в этой десятиминутке, была бы пара корейских «сквозняков» — это такие редкие броски, когда мяч пролетает мимо кольца, даже не задев дужку. Ну и еще эпизод, когда игрок, державший под кольцом Владимира Ивлева, рванул зачем-то крыть отдававшего ему пас Никиту Курбанова, в результате оставив центрового в полном одиночестве исполнять легкий «данк».

Российский баскетбол в исполнении и матерых игроков вроде Курбанова, Андрея Воронцевича, Виталия Фридзона, и новичков вроде Григория Мотовилова на этом фоне смотрелся просто как учебное пособие.

А российский отрыв до десятиочкового вырос уже к середине четверти.

Поводы попереживать за судьбу сборной России появились в следующей десятиминутке. Оказалось, что корейцы все-таки иногда способны сочетать скорость с аккуратностью и тренеру российской команды Сергею Базаревичу пришлось, глядя на то, как съеживается преимущество, взять пару тайм-аутов, чтобы разобраться в происходящем.

Сразу разобраться не вышло, но по крайней мере после большого перерыва сборная России добавить — прежде всего в плотности защиты, в которой отрезками королем представал Андрей Зубков,— смогла. А добавив, снова умчалась вперед и больше корейцев к себе не подпускала.

Эти две ее победы — формально невеликая доблесть. Ни нигерийцев с их неплохой, укомплектованной в том числе персонажами из НБА заявкой, но не слишком организованных и дисциплинированных, ни тем более корейцев воспринимать как команды, нацелившиеся в Китае на что-то грандиозное, было тяжело. Но, учитывая контекст, эти победы можно приравнять к достижению для сборной России. Перед чемпионатом мира она лишилась целой группы баскетболистов, которые должны были стать ее лидерами,— таких как Алексей Швед, Дмитрий Кулагин, Тимофей Мозгов, Дмитрий Хвостов, а ее возможности представлялись совершенно непонятными. Два первых матча убедили в том, что они не так уж скромны.

А еще они досрочно вывели российскую сборную во второй групповой раунд чемпионата мира, то есть в ту стадию, на которой будет вестись борьба за четвертьфинал. На ней в столкновении с командами из группы A будут учитываться очки, набранные в первом раунде. И в этом смысле крайне важным для сборной России является заключительный матч в группе B против одержавших две убедительные победы над теми же корейцами и нигерийцами аргентинцев. Выигрыш у самого могучего оппонента в квартете вплотную приблизит россиян к play-off.

Чемпионат мира по баскетболу Первый групповой этап Второй тур Группа A. Венесуэла—Кот-д’Ивуар 87:71. Польша—Китай 79:76. Положение команд. 1. Польша — 4 очка. 2. Китай — 3. 3. Венесуэла — 3. 4. Кот-д’Ивуар — 2. Группа B. Аргентина—Нигерия 94:81. Россия—Южная Корея 87:73. Положение команд. 1. Аргентина — 4. 2. Россия — 4. 3. Нигерия — 2. 4. Южная Корея — 2. Группа C. Тунис—Иран 79:67. Испания—Пуэрто-Рико 73:63. Положение команд. 1. Испания — 4. 2. Пуэрто-Рико — 3. 3. Тунис — 3. 4. Иран — 2. Группа D. Италия—Ангола 92:61. Сербия—Филиппины 126:67. Положение команд. 1. Сербия — 4. 2. Италия — 4. 3. Ангола — 2. 4. Филиппины — 2. Сборные Польши, Аргентины, России, Испании, Сербии и Италии обеспечили выход во второй групповой раунд.

Алексей Доспехов