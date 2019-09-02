«Ключ к разрядке в руках Владимира Зеленского»

Больше не актер: Владимир Зеленский подвел итоги 100 дней своего президентства. Глава Украины анонсировал личную встречу с Владимиром Путиным в сентябре в рамках переговоров «нормандского формата». Кроме того, президент пообещал вывести на чистую воду партию Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Зеленскому удалось нащупать способ коммуникации с Кремлем.

Владимир Зеленский официально сложил с себя полномочия актера. Однако интервью по случаю 100 дней президентства провел нестандартно — с немалой долей артистизма: он ответил на вопросы народного артиста Украины Станислава Боклана, который исполнял роль премьер-министра в сериале «Слуга народа». Конечно, обратило на себя внимание, что Владимир Александрович Зеленский все-таки отличается от Василия Петровича Голобородько — главного героя «Слуги народа». Зеленский не будет ездить на работу на велосипеде и от персонального самолета также отказываться не намерен. Зато для проезда кортежей теперь не перекрывают улицы.

Что касается главного, Зеленский дал понять, что лично договаривался об обмене насильственно удерживаемых граждан во время первого телефонного разговора с Владимиром Путиным. Второй раз президенты согласовывали уже личную встречу. Возможно, она состоится уже в сентябре на полях «нормандского формата».

Что еще обращает на себя внимание? Зеленский практически отказался от лозунгов времен Порошенко. Он не называет Россию врагом. Зеленский во многом, как и Путин, за прагматичный диалог, без эмоций и истерик. Это, конечно, не значит, что Россия друг, но показывает, что ситуация сдвигается с мертвой точки.

Нелишне напомнить, что Кремль требует от Зеленского реальных шагов. И вот они — пожалуйста. И вот есть и ответная реакция, которую можно посчитать дружественной: Зеленскому направлено приглашение на парад Победы 9 мая 2020 года.

Он оказался в одной компании с Дональдом Трампом, Эмманюэлем Макроном и другими мировыми лидерами. Так что можно высказать острожный оптимизм. И кто же может все это сорвать? Главный союзник Москвы — Виктор Медведчук. Считается, что именно он сумел затормозить уже начавшийся обмен и откровенно вставляет палки в колеса команде Зеленского. Президент в ответ обещал вывести на чистую воду партию Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь». Речь идет о каналах финансирования. Не трудно догадаться, что с высокой долей вероятности речь идет о российских деньгах. И России, видимо, придется от Медведчука как-то избавляться. Иначе дальше нам не пойти. Понятно, своих не бросаем — но все-таки.

Медведчук остался в старой системе координат, когда Россия — враг. В новых условиях нужны другие посредники. Кто это может быть, сказать трудно. В Москве есть некоторые кадровые проблемы. Это чувствуется. Ключ к разрядке в руках Зеленского. Он, похоже, выбрал правильный путь. Главное — найти общий язык с Путиным. Это не значит дружить, но понимать, что хочет соперник и где нужно уступить. И тогда многое получится. Есть хороший пример — Биньямин Нетаньяху. У него прекрасная коммуникация с российским президентом, и Израиль спокойно бомбит себе цели в Сирии. Личностный фактор плюс актерские качества, и вовремя избавляться от союзников — все гениальное просто.