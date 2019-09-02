«Нормандский формат» приближается к саммиту

В Берлине 2 сентября пройдут переговоры советников лидеров стран «нормандского формата» (Германия, РФ, Украина, Франция). По словам источников “Ъ”, встреча может внести ясность в вопрос, когда четверка выйдет на полноценный саммит. Киев хочет его созвать как можно скорее, а власти Франции готовы принять его у себя уже в сентябре. В Москве хоть и настаивают, что саммиту должно предшествовать выполнение прежних договоренностей по Донбассу, но уже допускают, что предпосылкой встречи могло бы стать даже начало их реализации.

Москву в Берлине представляет помощник президента России Владислав Сурков. Киев на встречу направил нового главу МИДа Вадима Пристайко и помощника украинского лидера Андрея Ермака. Повестка этого раунда переговоров, как и предыдущего, который прошел в Париже 12 июля, не обнародовалась.

Стороны почти наверняка обсудят возможность проведения саммита «нормандской четверки».

Близкий к переговорам источник “Ъ” ожидает, что после берлинской встречи в этом вопросе может появиться определенность: «Станет ясно, что и куда движется».

На скорейшем созыве саммита настаивает президент Украины Владимир Зеленский. О том, что лидеры «нормандской четверки» могут собраться уже в сентябре, недавно заявил французский лидер Эмманюэль Макрон. Перед саммитом G7 в Биаррице он встретился в форте Брегансон с российским коллегой Владимиром Путиным, обсудив с ним в том числе конфликт на востоке Украины. У российской стороны дискуссия с президентом Франции оставила хорошее впечатление.

Впрочем, пока в Москве заявляют, что говорить о конкретной дате встречи четверки рано. Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков 30 августа заявил, что Россия не против предложения Парижа провести саммит во Франции. «Когда он состоится, пока еще трудно сказать, поскольку нужно провести тщательную домашнюю работу по его подготовке»,— отметил господин Ушаков.

Представитель Кремля повторил известную позицию России, которую до него не раз излагал глава МИД РФ Сергей Лавров. «Мы всегда упоминали, что до этого саммита украинская сторона должна выполнить или по крайней мере начать выполнять свою домашнюю работу в контексте реализации минского комплекса мер и реализации решений нормандских саммитов 2015 и 2016 годов»,— сказал Юрий Ушаков. В этой связи он напомнил о «формуле Штайнмайера», которая «до сих пор официально, письменно не закреплена».

«Формула Штайнмайера» (ее автор — экс-глава МИДа, а ныне президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными. Но здесь проблема в том, что упомянутая формула до сих пор не согласована и, как выражаются дипломаты, не положена на бумагу. Российские переговорщики отмечают, что ее согласование, а также завершение разведения сил и средств конфликтующих сторон в населенных пунктах Петровское и Золотое были бы хорошим сигналом в пользу проведения саммита в «нормандском формате».

Оба вопроса должны между собой решить Киев, с одной стороны, и непризнанные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), с другой. Ближайшие переговоры пройдут в Минске 4 сентября в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Представитель ЛНР Владислав Дейнего ход переговорного процесса комментирует осторожно. В беседе с “Ъ” он его описал как «попытки восстановить диалог, которые имеют небольшие результаты». По его словам, картину может изменить тот факт, что в Киеве заработала Верховная рада и появилось правительство.

Один из российских переговорщиков, попросивший не упоминать его имени, назвал важным фактором, который может способствовать приближению саммита, обмен удерживаемыми лицами между Украиной и непризнанными республиками по формуле «всех установленных на всех установленных».

Под установленными понимаются подтвержденные пленные. «Это очень важно. Это может и недостаточное условие для нормандского формата, но необходимое»,— сказал собеседник “Ъ”, отметив, что такой обмен может быть осуществлен в сентябре.

Владимир Соловьев