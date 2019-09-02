Капитальное несварение

За первое полугодие 2019 года российские компании вложили в финансовые инструменты (в основном краткосрочные) 123 трлн руб., а капвложения за тот же период составили лишь 5 трлн руб., следует из свежей сводки Росстата. Отчасти это объясняется тем, что финансовые вложения являются способом снижения рисков прямого инвестирования. Однако доминирование финансовых вложений над капитальными в секторах с высокой рентабельностью свидетельствует, что внутренний рынок просто не создает эффективного спроса на большие капвложения.

В подробной статистике Росстата об инвестициях за первое полугодие обнаруживаются весьма занятные подробности их состояния. Так, в годовом выражении обнаруживается заметный рост (на 10%, до 5 трлн руб.) капвложений крупных и средних компаний, хотя с досчетами на малый бизнес и другие капитальные инвестиции, не наблюдаемые прямыми методами, рост инвестиций оценивался лишь в 0,6% (в 2018 году наблюдалась иная картина: вложения крупных компаний снижались, а рост инвестиций в капитал фиксировался по итогам досчетов на малый и ненаблюдаемый бизнес). Эти же досчеты тем не менее позволяют фиксировать во втором квартале 2019 года десятый квартал нулевого прироста капвложений с учетом сезонности в сравнении со средними показателями 2016 года.

За год качественно изменилась и структура капвложений крупных и средних компаний: доля инвестиций в строительство снизилась на 5 процентных пунктов (п. п., до 43%) в пользу вложений в машины и оборудование (38,3%) и прочие вложения (9%).

Доля финансирования вложений из собственных средств выросла на 0,5 п. п. за год (до 60,2%), а бюджетных — снизилась на 1,5 п. п. (до 10,6%), 0,8 п. п. из которых дало сокращение вложений региональных, а 0,6 п. п.— федерального бюджета. При этом доля зарубежного банковского финансирования выросла на 1,7 п. п. (до 3,9%), что обеспечило основной прирост доли всего банковского финансирования капвложений на 2,5 п. п. (до 10,5%).

Финансовые же вложения российских компаний оказались несравнимо выше капитальных инвестиций — они составили 123 трлн руб., увеличившись на 36% за год на фоне падающих доходностей. 91% таких вложений были краткосрочными и в основном примерно поровну распределялись между долгами (займы и бумаги) и банковскими вкладами, средняя ставка по которым в первом полугодии составляла 6,5%, притом что среди 16 отраслей (вес каждой – не менее 2%), на которые в первом полугодии приходилось более 70% всех капвложений в экономике, лишь в торговле и строительстве рентабельность продаж, по данным Росстата, была сопоставимой, а в большинстве отраслей превышала доходность депозитов (см. таблицу). При этом финансовые вложения даже самых рентабельных отраслей кратно превышали их капвложения.

Алексей Шаповалов