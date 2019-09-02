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Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ   |  купить фото

Капитальное несварение

Финансовые вложения превысили капитальные инвестиции компаний в 24 раза

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 2

За первое полугодие 2019 года российские компании вложили в финансовые инструменты (в основном краткосрочные) 123 трлн руб., а капвложения за тот же период составили лишь 5 трлн руб., следует из свежей сводки Росстата. Отчасти это объясняется тем, что финансовые вложения являются способом снижения рисков прямого инвестирования. Однако доминирование финансовых вложений над капитальными в секторах с высокой рентабельностью свидетельствует, что внутренний рынок просто не создает эффективного спроса на большие капвложения.


В подробной статистике Росстата об инвестициях за первое полугодие обнаруживаются весьма занятные подробности их состояния. Так, в годовом выражении обнаруживается заметный рост (на 10%, до 5 трлн руб.) капвложений крупных и средних компаний, хотя с досчетами на малый бизнес и другие капитальные инвестиции, не наблюдаемые прямыми методами, рост инвестиций оценивался лишь в 0,6% (в 2018 году наблюдалась иная картина: вложения крупных компаний снижались, а рост инвестиций в капитал фиксировался по итогам досчетов на малый и ненаблюдаемый бизнес). Эти же досчеты тем не менее позволяют фиксировать во втором квартале 2019 года десятый квартал нулевого прироста капвложений с учетом сезонности в сравнении со средними показателями 2016 года.

За год качественно изменилась и структура капвложений крупных и средних компаний: доля инвестиций в строительство снизилась на 5 процентных пунктов (п. п., до 43%) в пользу вложений в машины и оборудование (38,3%) и прочие вложения (9%).

Доля финансирования вложений из собственных средств выросла на 0,5 п. п. за год (до 60,2%), а бюджетных — снизилась на 1,5 п. п. (до 10,6%), 0,8 п. п. из которых дало сокращение вложений региональных, а 0,6 п. п.— федерального бюджета. При этом доля зарубежного банковского финансирования выросла на 1,7 п. п. (до 3,9%), что обеспечило основной прирост доли всего банковского финансирования капвложений на 2,5 п. п. (до 10,5%).

Финансовые же вложения российских компаний оказались несравнимо выше капитальных инвестиций — они составили 123 трлн руб., увеличившись на 36% за год на фоне падающих доходностей. 91% таких вложений были краткосрочными и в основном примерно поровну распределялись между долгами (займы и бумаги) и банковскими вкладами, средняя ставка по которым в первом полугодии составляла 6,5%, притом что среди 16 отраслей (вес каждой – не менее 2%), на которые в первом полугодии приходилось более 70% всех капвложений в экономике, лишь в торговле и строительстве рентабельность продаж, по данным Росстата, была сопоставимой, а в большинстве отраслей превышала доходность депозитов (см. таблицу). При этом финансовые вложения даже самых рентабельных отраслей кратно превышали их капвложения.

Алексей Шаповалов


Показатели отраслей, на которые приходилось более 70% всех капвложений в экономике РФ в первом полугодии 2019 года (млрд руб.)

Объем капвложений Объем финансовых вложений Объем прибыли до налогообложения Рентабельность продаж (%)
Добыча нефти и газа 850,9 4056,8 1400,2 35,8
Операции с недвижимостью 295,5 2736,3 118,1 12,9
Складское хозяйство 288,3 2560,4 308,3 17,2
Электроэнергетика 226 3113,3 427,7 14,1
Трубопроводный транспорт 223,5 994,6 164,9 13,2
Телекоммуникации 203,7 889,1 162,8 18,9
Производство химических веществ 196 848,4 365 28,6
Производство нефтепродуктов 174,5 4361,1 592,2 9,4
Научная и техническая деятельность 173,9 16050,4 274,6 9,8
Сельское хозяйство 168,2 691,6 112,8 16,7
Железнодорожные грузовые перевозки 151,7 303 112,5 12,9
Торговля 145,1 19419,8 1613 6,5
Строительство 132,1 1514 58,8 6
Производство металлургическое 131,5 4060,4 666,2 22,7
Сухопутные пассажирские перевозки 121,2 52,6 -19,8 -17,6
Добыча металлических руд 109,2 622,7 303,7 70,2

Источник: Росстат.



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