Деньги застряли в большом кармане

Наличие у компаний значительных свободных ресурсов не приводит к росту инвестиционной активности в экономике — притом что она находится на исторических максимумах в базовых секторах, фиксируется в исследовании ЦМАКП. Причины стагнации инвестиций, отмечают исследователи,— окончание «политически обусловленного» бума госинвестиций первой половины 2010-х годов, отсутствие привлекательных проектов и механизмов перераспределения ресурсов в их пользу. Отметим, вклад в блокирование инвестиций может вносить и огосударствление экономики: для госкомпаний вложения в непрофильные активы ограничены, снятие же этих ограничений лишь дополнительно увеличит долю государства в экономике.

Чистый финансовый результат компаний (прибыль до налогообложения, без учета деятельности финансового и государственного секторов, а также малого бизнеса) в январе—мае 2019 года увеличился на 36,5%, или 2,3 трлн руб. в годовом выражении, сообщил вчера Росстат. Улучшение показателя происходило на фоне увеличения прибыли в экономике на 25,4% и снижении как убытков, на 21%, так и доли убыточных предприятий — на 0,6 процентного пункта, до 32,2%.

Хотя прибыль продолжает бурно расти, инвестиционная активность продолжает затухать (из собственных средств компаний делается более половины капитальных инвестиций в экономике). По данным июльского конъюнктурного опроса ИЭП им. Егора Гайдара обрабатывающей промышленности (в этом секторе в январе—мае прибыль выросла на 50,1%), инвестпланы компаний пятый месяц подряд не улучшаются. В новом ежемесячном докладе ЦМАКП об экономике отмечается, что во втором квартале этого года «рост инвестиционной активности в экономике резко замедлился»: если в первом предложение инвестиционных товаров росло среднемесячными темпами в 0,4%, то в апреле-мае — лишь в 0,1% (с учетом сезонности). При этом в ЦМАКП указывают еще на один признак того, что компании не страдают от отсутствия собственных инвестиционных ресурсов: годовые темпы прироста средств на рублевых депозитах на фоне высоких ставок предприятий достигли локального максимума — более 30% (см. график). «Отвлечение средств предприятий из производственного оборота в финансовые вложения, очевидно, является фактором снижения инвестиционной активности. В настоящее время величина годового прироста средств на рублевых депозитах предприятий равна 17–18% годовой суммы расходов на инвестиции в основной капитал»,— отмечают авторы доклада.

Исследовав отраслевые тенденции капвложений в 2004–2018 годах, аналитики ЦМАКП обнаружили четыре группы отраслей с четкой сегментацией инвестиционной активности. Одной из них — «отдыхающей» (нижняя фаза инвестиционного цикла), вероятнее всего, и принадлежит большая часть свободных ресурсов. Это электроэнергетика, нефтепереработка, производство стройматериалов и транспорт — на них приходится 27% всех инвестиций. Обнаруженная здесь «инвестиционная яма», по мнению ЦМАКП, естественна и вызвана бумом вложений в предшествующие годы. Эта же «яма», по мнению аналитиков, объясняет снижение инвестиций в последние годы и является следствием ограниченного числа разноплановых решений, в основе которых — окончание политически обусловленного (и частично вынужденного) бума госинвестиций первой половины 2010-х годов — от вынужденной модернизации в электроэнергетике до строительства нефтепроводов с целью снижения геополитических рисков.

В тоже время в группе «лидирующих отраслей» (верхняя фаза инвестцикла), на которые приходится две трети инвестиций (отрасли—экспортеры сырья, а также производители электрооборудования и транспорта, строительство, торговля и финансовые услуги), масштабы инвестактивности находятся на исторических максимумах или близки к ним. Впрочем, по словам одного из авторов исследования Владимира Сальникова, бум в этих отраслях не вытягивает общую динамику инвестиций в плюс из-за низкой нормы накопления капитала в экономике. Не помогает общей ситуации и «группа середнячков», где инвестиции несколько ниже прежних значений. Это в основном отрасли, ориентирующиеся на внутренний спрос (11% всех инвестиций), среди которых пищевое и легкое производство, выпуск машин и оборудования, а также образование. Перспективы роста капвложений в этих отраслях в силу низкого внутреннего спроса ограничены.

Единственным «явным и глубоким аутсайдером» в ЦМАКП назвали лишь здравоохранение (1,4% инвестиций в экономике). Там объем вложений последние пять лет остается вдвое ниже максимума 2012 года — это кратно меньше среднего показателя стран ОЭСР.

Перечисленная группа «отдыхающих» отраслей, на деле обладающих огромными инвестресурсами, в очень большой степени состоит из государственных или окологосударственных компаний, и это — отдельная проблема. При исчерпании возможностей роста внутри отрасли они крайне ограничены во вложениях в другие сектора экономики — для них это вложения в непрофильные активы, не поддерживаемые собственником. Это обстоятельство во многом защищает экономику от дальнейшего системного огосударствления, но должно сильно ограничивать межотраслевые инвестперетоки и конкуренцию в потенциально привлекательных секторах. В теории эта ситуация могла бы исправляться финпосредниками (банками), но в РФ они также все более или более огосударствляются.

Алексей Шаповалов, Дмитрий Бутрин