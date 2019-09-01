Южная Осетия заявила об увеличении количества грузинских военных на границе

Грузинская сторона продолжает наращивать свое присутствие на границе с Южной Осетией, сообщило информационное агентство Южной Осетии «Рес» со ссылкой на Комитет государственной безопасности (КГБ) республики. КГБ отмечает, что это происходит в дни траурных мероприятий в Южной Осетии по жертвам международного терроризма — погибшим в Беслане в 2004 году.

По данным КГБ, в ночь с 31 августа на 1 сентября в грузинский поселок Коби были введены спецподразделения Грузии, вооруженных стрелковым оружием, в общей численности до 30 человек. Кроме того, 1 сентября Грузия сбила квадрокоптер Генпрокуратуры Южной Осетии, который проводил законные следственные действия в рамках уголовного дела о незаконном пресечении государственной границы.

Напомним, в конце августа Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики. Это привело к очередному обострению отношений между Тбилиси и Цхинвалом. Южноосетинские власти заявляют, что действия силовых структур Грузии «чреваты серьезной дестабилизацией ситуации во всем Кавказском регионе». Тбилиси в ответ ссылается на необходимость защитить мирное население грузинских сел, расположенных у линии разграничения. Южная Осетия потребовала от Грузии до утра 30 августа убрать блокпост полиции на границе в районе села Цнелис, но ее требования выполнены не были. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов уточнил, что по его информации новая встреча по деэскалации ситуации состоится в понедельник, 2 сентября, во второй половине дня.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Южная Осетия и Грузия переходят в приграничное состояние».