Южная Осетия и Грузия не договорились об урегулировании вопросов по блокпосту

Цхинвал и Тбилиси не смогли договориться по поводу вопросов о блокпосте на границе, заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. «Закончились переговоры контактной группы, к сожалению, Грузия разумного решения проблемы не предлагает, наши предложения отсеиваются»,— сказал господин Бибилов (цитата по ТАСС).

Глава аппарата совета безопасности Грузии Каха Кемоклидзе рассказал, что стороны договорились о деэскалации ситуации и намерены провести еще одну встречу в начале следующей недели. «Техническая встреча завершилась, она была довольно конструктивной. Это, однозначно, шаг вперед»,— заявил господин Кемоклидзе (цитата по «РИА Новости»).

Президент Южной Осетии уточнил, что по его информации встреча состоится в понедельник во второй половине дня.

Ранее Южная Осетия на встрече в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты потребовала от Грузии до утра 30 августа убрать блокпост полиции на границе в районе села Уиста (Цнелис).

Тбилиси в ответ ссылается на необходимость защитить мирное население грузинских сел, расположенных у линии разграничения. Грузинская сторона также утверждает, что блокпост находится на территории, подконтрольной Грузии.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Южная Осетия и Грузия переходят в приграничное состояние».